IBM introduceert programmeercertificatie voor kwantumcomputers

IBM biedt ontwikkelaars sinds kort een certificatieprogramma voor het programmeren van kwantumcomputers. Hiermee wil Big Blue ontwikkelaars voorbereiden voor het moment dat kwantumcomputing echt tractie gaat krijgen.

Het nu gelanceerde IBM Quantum Developer Certification-programma van Big Blue richt zich speciaal op het trainen en certificeren van ontwikkelaars voor zijn eigen kwantum-sdk Qiskit.

Het examen bestaat uit zestig vragen via het Pearson VUE computergebaseerde testplatform. De deelnemers worden specifiek getest over hun kennis rond het Qiskit-sdk. Hiermee kunnen ontwikkelaars aantonen dat zij voldoende weten over hoe zij dit specifieke sdk moeten gebruiken om kwantumcode te ontwerpen en uit te voeren voor kwantumcomputers van IBM en daarvoor gebruikte simulatieomgevingen.

Testen van Qiskit-kennis

Meer concreet worden deelnemers getest op het maken, uitvoeren en visualiseren van kwantumcircuits die de Qiskit SDK gebruiken, het begrijpen van single-qubit-poorten en hun rotaties op de Bloch-vector en het begrijpen van verschillende multi-qubit-poorten en hun effecten in kwantumcircuits. Daarnaast zorgt de certificatie er ook voor dat ontwikkelaars de eigenschappen van het Qiskit-sdk goed begrijpen, inclusief de ‘normaalgebruikte classes’ en functionaliteit binnen het qiskit.circuit, qiskit.execute, qiskit.providers, qiskit.gasm, qiskit.quantum_info, qiskit.tool en qiskit.visualization packages.

Meer certificeringsprogramma’s verwacht

Het nu uitgebrachte certificatieprogramma is een eerste van nog meer te verwachten certificatieprogramma’s. De rest van de programma’s moeten zich samen met de expansie van de kwantumhardware van Big Blue gaan ontwikkelen. IBM is op dit moment druk bezig een kwantumcomputing-ecosysteem op te bouwen. De diverse certificeringsprogramma’s moete hierbij helpen de benodigde vaardigheden van ontwikkelaars bij te brengen, Zij kunnen dan deze expertise weer bij hun eigen bedrijven inzetten.

Naast het aanbieden van certificeringsprogramma’s, wil IBM ook ontwikkelaars hiervoor de benodigde financiële ondersteuning aanbieden via een Quantum Educators-programma en andere cursussen als de Introduction to Quantum Computing and Quantum Hardware van Big Blue.

