Mensenrechtenorganisaties willen strengere EU-regels voor WhatsApp

Een coalitie van mensenrechtenorganisaties vraagt Europese wetgevers om strenge regels voor WhatsApp en Skype op te stellen. De organisaties menen dat sommige landen in de EU bezig zijn om privacyrechten te verzwakken.

De coalitie bestaat uit dertig mensenrechtenorganisaties, waaronder Amnesty International en Privacy International. De organisaties zijn ontevreden met de uitkomst van eerdere onderhandelingen tussen EU-landen over Europese privacyreguleringen.

ePrivacy Regulation

Specifiek gaat het over een ePrivacy Regulation waar de EU in februari over heeft gestemd. De regulering zou ervoor zorgen dat WhatsApp en Skype zich aan dezelfde regels moeten houden als telecomproviders en het volgen van gebruikers voor gepersonaliseerde advertenties wordt tegengaan. De regulering is al in 2017 voorgesteld door de Europese Commissie, maar volgens Reuters zijn er in de onderhandelingen meerdere knelpunten ontstaan. Deze gingen onder andere over meningsverschillen over cookieregels, consenteisen en regels voor het detecteren en verwijderen van kinderpornografie.

Clausules verzwakt

Volgens de privacygroepen hebben EU-landen sommige clausules verzwakt, welke internetgebruikers zouden beschermen tegen cookies of andere manieren om gevolgd te worden op het internet. Dergelijke clausules waren door wetgevers van de Europese Unie juist voorgesteld als de basis van de onderhandelingen.

De groep zegt dat Europese wetgevers de clausules moeten terugbrengen, vooral nu privacy een probleem van het grootste belang is tijdens de coronapandemie. Mensen zijn immers veel meer online bezig voor hun alledaagse activiteiten en uitwisselingen.

Dataverzameling tegenhouden

“We hebben de mogelijkheid om een internet te creëren dat zijn gebruikers beter dient door ingebouwde methoden voor dataverzameling en -tracering tegen te houden”, zegt Eva Simon, senior advocacy officer bij de Civil Liberties Union for Europe, in een statement. “Het is belangrijk dat het Europees Parlement zich realiseert dat het kan opstaan voor de mensen en niet de belangen van grote techplatforms hoeft te verdedigen.”

