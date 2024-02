De Nederlandse digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom heeft onlangs bij de EC een klacht ingediend tegen LinkedIn. Dit zakelijke social mediaplatform zou privacygevoelige gegevens gebruiken voor het tonen van advertenties.

Volgens de klacht bij de EC van Bits of Freedom, in samenwerking met medestanders EDRi, Global Witness en Gesellschaft für Freiheitsrecht, overtreedt LinkedIn de regels van de Digital Services Act (DSA).

Privacygevoelige data voor advertenties

Op basis van onderzoek werd geconstateerd dat het zakelijke social mediaplatform de regelgeving van de DSA overtreedt, vooral als het gaat om het gebruik van privacygevoelige informatie voor het tonen van doelgerichte advertenties. Voorbeelden hiervan zijn gegevens over seksuele voorkeur, politieke opvattingen en etnische afkomst.

Volgens de betrokken bewegingen biedt de DSA nu voldoende mogelijkheden om partijen als LinkedIn aan de wet te houden. LinkedIn is door de DSA geregistreerd als een Very Large Online Platform (VLOP) en is verplicht aan de strengere regulering van deze Europese wet te voldoen. De wetgeving is sinds 17 februari actief geworden voor kleinere partijen, maar ook strafbaar geworden. Sindsdien is het mogelijk voor organisaties en gebruikers van de online platformen om overtredingen op de wet aan te kaarten.

Weinig verder bekend

Bits of Freedom geeft overigens geen specifieke inhoudelijke informatie waarom het LinkedIn aanklaagt. Volgens de organisatie is dit omdat de klacht nu in behandeling is en er daarom niet openbaar over gesproken kan worden. Wel geeft de privacybelangenhartiger aan het publiek op de hoogte te houden.

