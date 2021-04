Zorgen over het uitsluiten van landen buiten EU van kwantumonderzoek

Verschillende EU-landen hebben hun zorgen geuit over het voorstel om alle landen buiten de EU uit te sluiten van samenwerking in onderzoek naar kwantumcomputers. Israël, Zwitserland en Groot-Brittannië zouden hiermee geen toegang meer tot het onderzoek hebben.

Afgelopen maandag zouden de 27 landen in de EU samengekomen zijn om te praten over de toekomst van Horizon Europe. Dit is een fonds van 95,5 miljard euro dat bedoeld is voor onderzoeksdoeleinden. De bijeenkomst van maandag zou gaan over voor hoeverre landen buiten de EU aan het project mogen bijdragen op het gebied van gevoelige technologieën.

Voorkomen dat gevoelige informatie uitlekt

Om te voorkomen dat de gevoelige informatie uitlekt naar landen als China, kwam Eurocommissaris Thierry Breton met het voorstel om alle landen buiten de EU buiten te sluiten van onderzoek naar kwantumtechnologie. Hiermee zouden echter landen als Israël, Zwitserland en de UK ook worden buitengesloten. Deze landen hebben in het verleden veel bijgedragen aan de Europese onderzoeken, schrijft Politico.

Autonomie moet niet leiden tot protectionisme

Dit leidt tot grote zorgen onder landen binnen de EU. Vooral Denemarken en Oostenrijk maken zich zorgen en waarschuwen dat de zoektocht naar strategische autonomie niet moet leiden tot protectionisme. Ook 17 andere landen hebben hun zorgen geuit. De angst bestaat dat de buitengesloten landen hetzelfde lot staat te wachten in onderzoeken naar de ruimte en kunstmatige intelligentie die ook door Horizon Europe worden gesponsord.

“In veel gevallen is het zeer in ons eigen belang dat betrouwbare partners bij Horizon-projecten worden betrokken, aangezien deze partners koplopers zijn op belangrijke onderzoeksgebieden. Hun deelname is essentieel voor baanbrekende Horizon-projecten met een grote impact die belangrijke uitdagingen zullen helpen oplossen”, schrijft de Deense regering. “Het invoeren van brede uitsluitingen zou schadelijk zijn voor de positieve inschatting en de waarde van Horizon Europa op de lange termijn.

Oostenrijk waarschuwt echter meer voor kosten die zouden voortkomen uit het buitensluiten van partners in het programma. Deze kosten uiten zich niet alleen op het gebied van wetenschapsdiplomatie, maar andere landen zouden hierdoor ook worden afgeschrikt van samenwerking met Europa en in plaats daarvan zich richten op andere regio’s in de wereld.

Bijeenkomst uitgesteld

Vanwege alle ophef is besloten om de geplande bijeenkomst op te schorten naar een nader te bepalen datum. In de tussentijd kunnen de voorstellen verder worden bijgeschaafd.

