EU wil minder afhankelijk zijn van VS en Azië voor halfgeleiders

De Europese Unie wil per 2030 verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de productie van halfgeleiders. Dit maakt deel uit van een set nieuwe techdoelen.

Er worden al aardig wat halfgeleiders in Europa geproduceerd, maar volgens Bloomberg streeft Europa ernaar om over een decennium minstens 20 procent van de halfgeleiders binnen de grenzen van Europa te produceren. Deze halfgeleiders moeten sneller zijn dan degene die door Samsung en TSMC worden geproduceerd.

Samsung en TSMC voorbijstreven

De halfgeleiders die momenteel in Europa worden gemaakt, zijn overigens verre van up-to-date. Momenteel lopen Samsung en TSMC voorop in de race voor het steeds kleiner en geavanceerder maken van het productieproces van microprocessors. Die twee bedrijven hebben de meeste chipfabrieken in Azië staan, al wordt er ook aan enkele fabrieken in de Verenigde Staten gewerkt. Intel en GlobalFoundries, die enigszins op Samsung en TSMC achterlopen, hebben elk één Europese fabriek, respectievelijk in Ierland en Duitsland. Opvallend genoeg maken al die chipfabrikanten gebruik van machines van het Nederlandse bedrijf ASML, die als enige de benodigde EUV-machines kan maken.

Tip: VS wil dat China geen chipmachines van ASML meer krijgt

Eurocommissaris Thierry Breton staat achter het idee. “We weten dat we steeds meer microprocessors nodig gaan hebben. Dat is een grote markt”, vertelt hij in een persconferentie. Hij wil zich richten op procedés die kleiner zijn dan de huidige die op 5nm worden gemaakt.

Enorme investering

Of er daadwerkelijk voldoende vraag naar halfgeleiders is, betwijfelen sommige mensen in de industrie. De EU zou vele miljarden euro’s en meerdere jaren moeten investeren om de bevoorradingsketen overhoop te gooien, zeggen insiders tegen Bloomberg. Ook analist Frederico Mollet vindt het een ambitieus idee. “Dit betekent niet per se dat het niet moet worden uitgevoerd, maar het wordt zeker een langetermijnproject, met aanzienlijke risico’s en uitgaven.”

Hoe de EU het plan precies in wil vullen, is niet duidelijk. Mogelijk wordt er gekeken naar het bouwen van een nieuwe chipfabriek of het herzien van een bestaande.

Tip: Moet Europa ook streven naar technologische werelddominantie?