Een EU-privacywaakhond is bezorgd over het gebrek aan overleg van de Amerikaanse techgigant

De Ierse Data Protection Commissioner (DPC) vertelde Reuters dinsdag dat ze bezorgd is dat Elon Musk zijn Twitter Blue-abonnementsdienst in de regio had gelanceerd zonder het kantoor te raadplegen, ondanks een belofte dat te doen. De Ierse DPC is de belangrijkste privacytoezichthouder van Twitter in de Europese Unie, aangezien de Amerikaanse techgigant zijn EU-hoofdkantoor in Dublin heeft.

Twitter heeft de “blue check” onlangs in verschillende EU-markten gelanceerd, nadat het de dienst meer dan een jaar geleden in de Verenigde Staten had gelanceerd. Twitter Blue biedt iedereen die bereid is te betalen het icoon dat voorheen was voorbehouden aan geverifieerde accounts. Voorheen werd de dienst alleen gratis aangeboden aan publieke figuren zoals politici, journalisten en mediafiguren.

In een interview met Reuters zei de Ierse DPC Helen Dixon dat de dienst privacykwesties opwerpt in verband met de verificatie van accounts om te voorkomen dat gebruikers zich voordoen als publieke figuren.

“We zijn deze week wat meer bezorgd nu we zien dat de blue tick abonnementsdienst hier in EU-landen wordt uitgerold, nadat we gerustgesteld waren dat het niet in de EU zou worden uitgerold en zeker niet voordat er besprekingen met ons kantoor zijn geweest”, zei ze.

Afgelopen november zei Dixon dat haar bureau zich zorgen maakte over de gevolgen van het forse banenverlies voor het vermogen van Twitter om aan de privacyverplichtingen te voldoen, in de nasleep van de tumultueuze overname van het bedrijf door Elon Musk. Maar nu heeft Twitter een “zeer sterke” functionaris voor gegevensbescherming, zei ze.

“We hebben meer contact met Twitter”, legde ze uit. Dixon bevestigde ook dat er geen formeel onderzoek is gestart, maar dat overleg voorafgaand aan een productlancering een standaard “best practice” is voor techbedrijven die met persoonsgegevens omgaan. “Maar buiten het bureau voor gegevensbescherming zijn er duidelijk andere krachten in het spel”, voegde Dixon eraan toe. “En daar moeten we iets meer van begrijpen”.

Twitter reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar.

