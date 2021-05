‘Volgend jaar een piek aan overnames en fusies in IT-sector’

Gartner verwacht dat fusies en overnames (M&A) waarbij techaanbieders betrokken zijn volgend jaar de pieken van vóór de coronacrisis alweer zullen overtreffen. M&A activiteiten in deze sector zijn dit jaar aan een sterk herstel begonnen, zo concludeert de adviesorganisatie uit eigen onderzoek.

Ofschoon overnames van technologieproviders in 2020 kort werden beïnvloed door het begin van de pandemie, herstelde de M&A-activiteit zich snel in 2021 toen de economie weer begon op te krabbelen. “De marktomstandigheden voor het sluiten van deals zullen blijven verbeteren naarmate de volatiliteit door COVID-19 afneemt,” weet Max Azaham, senior research director bij Gartner. “Tech-CEO’s die overnames nastreven, moeten anticiperen op toenemende concurrentie.”

Consolidatie dwingt tot samenwerking

Corona drukte acquisitieactiviteit het meest tijdens het tweede kwartaal van 2020. Toch was het in het vierde kwartaal alweer hoger dan in de twee jaar ervoor. Vooral overnames van communicatieproviders zorgden voor herstel in de tweede helft van 2020, gevolgd door diensten- en softwarebedrijven.

Wat opvalt is de sterke stijging in de tweede helft van 2020 van deals waarbij de activiteiten van beide partijen veel overlappen: met 65 procent in de servicemarkt en met 40 procent in de softwaremarkt. Deze consolidatietrends suggereren dat tech-CEO’s voorbereid moeten zijn op fusies van belangrijke concurrenten, vooral bij serviceproviders. “In plaats van acquisities te doen of te worden overgenomen, zullen tech-CEO’s samenwerkingen en ecosystemen gaan overwegen om het speelveld gelijk te trekken met grotere bedrijven ,” regeert Azaham.

Private equity op jacht

Vooral private equity-bedrijven lijken interesse te hebben om technologieleveranciers over te nemen. In 2020 waren zij goed voor bijna de helft van de overnames van softwarebedrijven. Ondanks dat software al de grootste categorie is, zal deze toenemende belangstelling in 2021 voor nog meer activiteit zorgen.

De grootste M&A groei in de tweede helft van 2020 was te zien in de financiële acquisitie van communicatieaanbieders (93 procent groei). Die van dienstverleners was 30 procent hoger in het vierde kwartaal van 2020 in vergelijking met het gemiddelde van de voorgaande twee jaar.