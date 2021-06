‘Telecomoperators willen nieuwe Europese telecomwet- en regelgeving’

Verschillende Europese telecomoperators hebben tijdens Mobile World Congress 2021 de Europese Unie opgeroepen de huidige, in hun ogen verouderde telecomwet- en regelgeving te vernieuwen.

Volgens Reuters komt de oproep van verschillende pan-Europese telecomoperators, zoals Telefónica en Deutsche Telekom. Zij stellen dat de huidige wet- en regelgeving compleet is verouderd en niet meer geschikt is voor de komende technologie, zoals 5G. In hun ogen is de bestaande Europese wet- en regelgeving gebaseerd op de netwerken van het verleden, in plaats van dat deze toekomst gericht is.

Een andere klacht was dat telecomoperators op dit moment te maken hebben met de wet- en regelgeving van 27 afzonderlijke lidstaten, wat niet efficiënt is. Zij roepen dan ook op deze wet- en regelgeving voor alle lidstaten gelijk te trekken. Dit is veel efficiënter en maakt het voor telecomoperators mogelijk beter en sneller nieuwe technologie uit te rollen en daarover diensten te leveren.

Gelijkwaardig speelveld

Verder roepen de telecomoperators de Europese Commissie op een gelijkwaardig speelveld te creëren voor alle aanbieders van telecomdiensten binnen de Europese Unie. Op dit moment moeten de Europese telecomoperators zich aan alle wet- en regelgeving houden en investeren, terwijl Over-The-Top (OTT)-diensten voor bijvoorbeeld messaging van Facebook en Microsoft gratis meeliften. De telecomoperators willen dat de wet- en regelgeving ook voor deze diensten gaat gelden.

Reactie op plannen Europese Commissie

De Europese telecomoperators reageren met hun uitspraken op de plannen van de Europese Commissie voor het flink investeren in netwerkinfrastructuur en vooral connectiviteit. Tegen 2030 moeten alle Europese huishoudens toegang hebben tot een vast Gigabit-netwerk en alle bewoonde omgevingen tot 5G.

De telecomoperators moeten hiervoor flink investeren, maar willen natuurlijk ook wat terugverwachten. Vooral omdat de marges flink onder druk staan en de gemiddelde inkomsten over eindgebruiker (ARPU) flink afneemt. Onder meer door de populariteit van de OTT-diensten als Messenger, WhatsApp en Microsoft Teams.

Verwachtingen

Van de Europese Unie verwachten de telecomoperators, in ruil voor de nu al beschikbare technologie voor connectiviteitsplannen van de EU, daarom ook concrete zaken. Denk daarbij aan de nu gevraagde update van de Europese telecomwet- en regelgeving en concurrentie, maar ook financiële tegemoetkomingen.