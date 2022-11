Elon Musk belooft dat Twitter onder zijn leiderschap aan Europese regelgeving voor social media-platformen gaat voldoen.

De overname van Twitter werd onlangs afgerond. Elon Musk kocht de organisatie voor 44 miljard euro op. De topman suggereerde in de afgelopen weken dat vrijheid van meningsuiting centraal staat voor de toekomst van het platform. Vlak na de overname werd de nieuwe eigenaar gewaarschuwd door Eurocommissaris Thierry Breton.

Breton herinnerde Musk aan het feit dat de Europese Unie regels heeft voor het publiceren van online content. Vrijheid van meningsuiting is geen excuus voor het toestaan van illegale content. Volgens Reuters heeft Musk inmiddels gereageerd door te beloven dat Twitter aan de regels gaat voldoen.

Twitter, Elon Musk en Europa

Naar eigen zeggen nam Musk het platform niet over voor het geld. De topman deelde in de afgelopen maanden geen tot weinig details deelde over de toekomstige bedrijfsvoering van Twitter, maar vrijheid van meningsuiting staat volgens Musk centraal.

Een van de mogelijke gevolgen is een aanpassing van de manier waarop Twitter content modereert. Musk kan ervoor kiezen om de regels voor het verbannen van gebruikers en het verwijderen van content te wijzigen. Het laatste trok de aandacht van Eurocommissaris Thierry Breton. De hoge ambtenaar waarschuwde de nieuwe eigenaar op vrijdag voor de Digital Services Act, een pakket met Europese regels voor de moderatie van online content.

De Digital Services Act verplicht grote online platforms om illegale content te vinden en verwijderen, bijvoorbeeld door een minimumaantal moderators in dienst te nemen. Volgens Reuters heeft de topman onlangs gereageerd op de waarschuwing van Breton. Naar verluidt belooft Musk dat Twitter de regels gaat naleven. Twee ingewijden vertelden tegen Reuters dat de topman in de komende weken met Eurocommissaris Breton afspreekt om het onderwerp te overleggen.

Positief

Dit is niet de eerste keer dat Breton en Musk aan tafel zitten. In mei kwamen de twee bijeen om de toekomst van Twitter te bespreken. Breton informeerde Musk over het doel en de inhoud van de Digital Services Act. De eerste kennismaking was positief. “Het past redelijk goed bij wat jij denkt dat er moet gebeuren”, zei Breton toentertijd. “Ik denk dat het precies in lijn is met mijn gedachtegang”, reageerde Musk.

