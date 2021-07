Gartner verwacht dat IPv6 nog wel vijf tot tien jaar onderweg is voordat het de standaard wordt. Dit heeft het laten zien in een Hype Cycle, waarin het opkomende technologieën in perspectief plaatst.

Gartner heeft de Hype Cycle iets aangepast, want het heeft maar liefst zes nieuwe dingen toegevoegd die de komende jaren waarschijnlijk gaan groeien in de wereld van IT:

6G – Het wordt niet op korte termijn verwacht, maar Gartner denkt dat het wel iets is om vast in de gaten te houden.

AIOps – Wanneer kunstmatige intelligentie op netwerk monitoring en management wordt toegepast, dan heb je het over AIOps. Het is bedoeld om problemen bloot te leggen en automatisch te fixen, voor dat mensen dit ook maar te weten komen.

eBPF – eBPF staat voor Extended Berkeley Packet Filter en het is een extra bovenop het Linux-besturingssysteem waarbij je specifieke instructiesets kunt draaien binnen de kernel. Waarschijnlijk wordt dit een groot deel van Linux distributies, omdat de betrouwbaarheid van apps erop vooruit gaat.

NaaS – Network-as-a-service is iets waar leveranciers steeds meer oog voor hebben. Gartner waarschuwt echter dat het niet altijd goedkoper is dan andere aankoopmodellen.

Netwerk-observatievermogen – Dit is toegevoegd om kopers te helpen begrijpen dat dit een nieuwe variant is op netwerk-monitoring. Dit is niet nieuw, dit is iets ouds in een niet al te nieuw jasje.

Private 5G – De standaard LTE wordt vervangen door private 5G en biedt goedkopere draadloze toegang dan wifi.

Gartner

Er werd ook iets gevonden in het Gartner-document over intent-based networking. Volgens Gartner hoef je je hier tien jaar lang geen zorgen over te maken. Gartner vindt dat Cisco’s inspanningen te vluchtig zijn, net als die van concurrenten. “Bijna alle producten die als verkopers worden gelabeld als ‘intent-based’ vallen tegen waar het gaat om het leveren van de volle mogelijkheden van een echt intent-based networking-systeem,” meent Gartner. Het analistenbureau heeft wel veel vertrouwen in WAN-toegang. Waarschijnlijk wordt dit tweemaal zoveel gebruikt in 2023, vergeleken met 2020. In totaal zou dat 30 procent zijn.

400Gbps Ethernet is volgens Gartner maar niche, behalve voor hyperscalers. Dit wordt waarschijnlijk de opvolger van 100Gbps Ethernet. Gartner raadt tot slot Huawei aan als leverancier van 400Gbps Ethernet, WiFi 6 en private 5G-netwerken.