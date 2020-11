De IT-uitgaven in de regio EMEA zullen in 2021 met 2,8 procent groeien. Dat is een voorspelling van Gartner, dat denkt dat de totale uitgaven zo’n 1,075 biljoen dollar zijn in 2021. Het totaal aan IT-uitgaven in 2020 daalt waarschijnlijk met 6,5 procent, denkt Gartner.

2020 is het jaar waarin veel bedrijven werden overvallen door de pandemie, maar in 2021 begrijpen ze de nieuwe realiteit en anticiperen ze overal beter op. Zo wordt verwacht dat er meer wordt uitgegeven aan apparatuur. Zeker dunne, lichte laptops zijn populair, maar bijvoorbeeld ook desktop-as-a-service platformen wordt een grote tak van sport zolang de pandemie voortduurt.

Gartner

“De pandemie heeft werkgevers gedwongen om op afstand te werken en er een strategisch personeelsbeleid bij te maken”, zegt Ranjit Atwal, vice-president Research bij Gartner. “Mobiele pc’s zijn een noodzaak voor werk op afstand en EMEA-organisaties gaan een deel van hun uitgaven opnieuw richten op mobiele pc’s.”

De pandemie is echter niet het enige dat invloed had: “De effecten van de Brexit en de COVID-19-interventies op het gebied van de volksgezondheid zorgen ervoor dat de IT-uitgaven in EMEA in 2020 zullen dalen”, zegt John-David Lovelock, Distinguished Research Vice President bij Gartner.

Pandemie

“Vóór de pandemie brachten de meeste organisaties hun digitale strategieën gestaag vooruit. De verwachting voor 2021 is dat organisaties de snelheid van hun digitale bedrijfsinitiatieven verhogen in plaats van verminderen. Dat financieren ze door middelen uit andere IT-gebieden te halen.” Vooral online samenwerken wordt een belangrijke pijler, samen met beveiliging, want niet iedereen logt meer in op het veilige kantoornetwerk.

Gartner denkt dat de Verenigde Staten in 2021 de meeste thuiswerkers zal tellen, met maar liefst 52 procent van de werkenden. In Europa zijn het vooral Britten (48 procent), gevolgd door Duitsland (38 procent) en Frankrijk (34 procent). Je kunt meer over dit onderwerp te weten komen door het rapport te lezen.