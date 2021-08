Nederlandse startup PLTFRM helpt bij de inkoop van IT-diensten

Startup PLTFRM wil op een duidelijke en transparante manier de vraag naar en het aanbod van IT-diensten voor klanten bij elkaar brengen. Op deze manier zijn klanten ervan verzekerd dat zij de juiste diensten gebruiken, voor een juiste prijs en met een grote keuzevrijheid.

De techstartup PLTFRM wil het zijn klanten mogelijk maken hun specifieke vraag naar IT-diensten samen te brengen met het aanbod van leveranciers. Op deze manier kunnen klanten ervoor zorgen dat zij de juiste diensten afnemen, tegen de juiste prijs. Zonder dat zij hierbij worden opgezadeld met te veel diensten of een zeer hoge prijs voor het geleverde. Klanten kunnen hierdoor makkelijker hun projecten realiseren, zo is de bedoeling.

“Succesvolle IT-diensten moeten voor iedere organisatie bereikbaar zijn, maar helaas falen veel IT-projecten nog te vaak. Zo zijn bijvoorbeeld de kosten niet onder controle, ontstaat er een verstoorde klant-leverancier relatie of voldoen de projectresultaten niet aan de verwachtingen”, aldus Jasper Fioole, medeoprichter van PLTFRM. “Met onze aanpak willen we laten zien dat het ook anders kan. We starten projecten met heldere en uniforme verwachtingen, werken transparant samen met alle betrokken partijen en ontzorgen klanten met feitelijke data gedreven IT-regie. Op deze manier worden bekende valkuilen voorkomen en floreert het collectief.”

Alternatief voor traditionele IT-outsourcing

De dienst die PLTFRM biedt, bestaat natuurlijk bij de gratie van partners. Deze partners zijn vaak kleinere IT-dienstverleners die specifieke diensten aanbieden. Met het netwerk van 50 partners is de techstartup nu in staat om al zo’n 150 verschillende diensten te leveren. PLTFRM ziet zichzelf op deze manier als een alternatief voor traditionele IT-outsourcing bij een enkele leverancier.

Ambitie

De techstartup heeft de ambitie zich snel binnen de markt bekend te maken. Doelstelling is dat zij voor het einde van dit jaar graag een breed portfolio aan klanten willen hebben. Hiervoor participeert PLTFRM in aanbestedingen, ontwikkelt het standaard samenwerkingen voor onder meer security, werkplekken, applicatieontwikkeling, cloud, circulaire IT en deelt PLTFRM kennis over digitale transformatie en leveranciers management.