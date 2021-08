Previder lijft Unified in

Previder heeft bekend gemaakt Unified over te nemen, specialist in managed IT services voor de woningcorporatiemarkt.

“De overname van Unified past in de groeistrategie van Previder waarbij zowel portfolioverbreding, marktspecialisatie als geografische uitbreiding wordt gerealiseerd,” aldus het bedrijf. Previder is een Nederlandse managed service provider die organisaties helpt met de transitie naar de cloud en IT-platformen biedt vanuit hun datacenters. Unified is in 2004 opgericht en levert managed IT services voor Nederlandse woningcorporaties, semipublieke en publieke instellingen en commerciële organisaties.

Consolidatie

De overname is een volgende stap in de consolidatie van het Nederlandse IT-landschap. Platani en Pimarox gingen Unified al voor, terwijl Unified zelf in november Integrated Works overnam, een specialist in cybersecurity en enterprise networking, en certified Premier Partner van Cisco. Previder zelf is onderdeel van Odin Group, net zoals Heutink ICT en Winvision.

Unified gaat verder onder de naam Previder Corporaties. “Door deze overname realiseren we naast verticale specialisaties in de zorg, het bedrijfsleven en bij de overheid ook een sterke positie in de woningcorporatiesector”, reageert Tim Timmerman, algemeen directeur van Previder: “Onze ambitie is om de Nederlandse woningcorporaties te faciliteren in hun digitale transformatie.”