High Tech Campus in Eindhoven krijgt nieuwe eigenaar

Durfinvesteerder Marcel Boekhoorn heeft onlangs het kantorenpark High Tech Campus in Eindhoven verkocht. Het kantorenpark, de locatie waar veel bekende Nederlandse techondernemingen zijn gevestigd, gaat over in de handen van de Amerikaanse investeerder en vermogensbeheerder Oaktree Capital Management.

De High Tech Campus in Eindhoven wordt ook wel het kloppende hart van de Nederlandse techindustrie genoemd. Opgezet als onderzoekslocatie van Philips, is het kantorenpark uitgegreoied tot een plek waar techondernemingen zich graag vestigen. Niet in de laatste plaats door de aanwezigheid van techgiganten als NXP en ook IBM. Verder zijn er op het kantorenpark veel startups gevestigd. Deze zijn vaak een spin-off van de nabijgelegen Technische Universiteit Eindhoven.

Verkoopbedrag waarschijnlijk 1,1 miljard euro

Met de verkoop van de High Tech Campus slaat Boekhoorn waarschijnlijk een grote slag. In 2012 kocht hij het kantorenterrein voor een bedrag van ongeveer 425 miljoen euro. Hoewel het huidige verkoopbedrag niet bekend is gemaakt, schatten insiders dat het gaat om een bedrag van rond de 1,1 miljard euro.

Boekhoorn en Oaktree Capital Management

Marcel Boekhoorn is een grote bekende in de Nederlandse investeringswereld. Zo verkocht hij via het investeringsvehikel Ramphastos in 2005 telecomoperator Telfort aan KPN. Ook was hij recent kortstondig eigenaar van de Hema.

Van de nieuwe eigenaar Oaktree Capital Management van de High Tech Campus in Eindhoven is bekend dat het graag in onderzoeksterreinen investeert. De investeringsmaatschappij en vermogensbeheerder was eigenaar van Kadans Science Partner. Deze beheerder van onderzoeksterreinen als de Novio Tech Campus en het Leiden Bio Science Park werd vorig jaar verkocht aan het Franse AXA Investment Managers.

Met de overname van de High Tech Campus in Eindhoven zocht het een nieuwe uitdaging in Nederland. Oaktree Capital Management wil in ieder geval de komende tien jaar eigenaar blijven van het kantorenpark in Eindhoven.