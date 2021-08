‘TSMC gaat geavanceerde chips 10 procent duurder maken’

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is van plan de prijzen van diens chips tegen het einde van het jaar met 10 tot 20 procent te verhogen.

Dat meldt de Wall Street Journal op basis van bronnen. De kleine verhoging zal gelden voor de meest geavanceerde chips. De eenvoudigere chips zullen 20 procent duurder worden. De verhoging zal rond de jaarwisseling gebeuren.

Een grote klant van TSMC is Apple. Het is nog niet duidelijk hoeveel impact de verhoging heeft op bijvoorbeeld iPhones. TSMC zelf gaf geen commentaar, maar zei dat het bedrijf nauw samenwerkt met klanten. De prijsstijgingen zijn het gevolg van het wereldwijde tekort aan chips, dat de meeste autofabrikanten heeft getroffen. In augustus zei GM dat het drie fabrieken in Noord-Amerika moest stilleggen, terwijl Toyota vorige week meldde de productie in september met 40 procent zou verlagen.

Verhogen om bij te blijven

De hogere prijzen zijn bedoeld om het effect van de chipcrisis te bestrijden en om fors te kunnen investeren. TSMC wil de komende drie jaar maar liefst 100 miljard dollar (85 miljard euro) uitgeven aan nieuwe fabrieken, machines en R&D. Zo komt er bijvoorbeeld een fabriek van 12 miljard dollar (10 miljard euro) in de Verenigde Staten, in Arizona.

De prijsstijging zal ongetwijfeld hogere prijzen voor laptops en mobiele telefoons tot gevolg hebben. De chiptekorten hebben de prijzen al opgedreven, Apple waarschuwde recent nog dat het chiptekort, dat eerder dit jaar zijn iPad-tablets en Mac-computers trof, van invloed zou zijn op de iPhone-productie in het lopende kwartaal. Overstappen naar een andere leverancier zal niet makkelijk zijn: TSMC is goed voor meer dan de helft van de wereldwijde chipfabricage, en zelfs meer dan 90 procent van de geavanceerde chips.

