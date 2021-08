Verkoop autochips VS aan Huawei niet controversieel

De vorige week aangekondigde verkoop van Amerikaanse autochips aan het Chinese Huawei, dat op de zwarte lijst van de VS staat, gebeurt keurig volgens de regels die onder Trump zijn vastgelegd.

Bidens regering heeft meegedeeld dat het beleid rond het beperken van de verkoop van goederen en technologie aan het Chinese Huawei, zoals dat onder president Trump is ingevoerd, niet is gewijzigd. Daarmee reageert men op de kritiek die losbarstte na de goedkeuring vorige week om autochips te verkopen aan het bedrijf.

“Het beleid is niet versoepeld of gewijzigd”, zei een woordvoerder van het Ministerie van Handel, die daarmee reageerde op vragen van onder andere senator Marco Rubio, die vindt dat de beslissing “het zoveelste voorbeeld is van het falen van president Biden, om de economische en nationale veiligheid van Amerika te beschermen.”

Biden volgt gewoon Trumps beslissing

Hoewel Huawei in 2019 op een Amerikaanse zwarte lijst was geplaatst door Trumps regering, stond die beperking sommige verkopen toe. In augustus vorig jaar werd nog expliciet gemeld dat de verkoop van minder geavanceerde technologie per geval zou worden beslist. Zo werden na diens plaatsing op de zwarte lijst, nog 87 miljard dollar aan verkopen aan Huawei goedgekeurd door de regering Trump.

“De regering Biden heeft de wettelijke beperkingen voor Huawei en zijn dochterondernemingen op de lijst die in 2019 of 2020 zijn opgelegd, of het beleid voor de uitvoering van die beperkingen die tijdens de regering Trump zijn ontwikkeld, niet gewijzigd,” zo legde het Ministerie van Handel uit.