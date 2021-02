Huawei wil via rechter af van ‘gevaar voor veiligheid’-stempel

Huawei heeft de juridische strijd tegen de Amerikaanse sancties nog altijd niet opgegeven. Onlangs is de Chinese techgigant een rechtszaak begonnen tegen de Amerikaanse (telecom)toezichthouder Federal Communications Commission (FCC), waarbij het af wil van het ‘gevaar voor nationale veiligheid’-stempel.

De FCC heeft de techgigant eerder, samen met collega ZTE, ‘een gevaar voor de nationale veiligheid’ genoemd. De beslissing zorgt ervoor dat Amerikaanse telecombedrijven geen aanspraak meer kunnen maken op financiering om apparatuur van deze bedrijven te kopen voor de uitrol van hun netwerken.

Volgens Huawei was deze beslissing niet mogelijk omdat het de reikwijdte van het mandaat van de FCC voorbijging. Met de uiteindelijke beslissing zou de FCC daarom verschillende Amerikaanse federale wetten en de Amerikaanse grondwet hebben overtreden, zich schuldig hebben gemaakt aan willekeurig gedrag, niet discreet zijn geweest en zijn beslissing hebben gebaseerd op ontoereikend bewijs.

De Chinese techgigant stelt ook dat deze beslissing niet alleen (financieel) ongunstig is voor zichzelf, maar ook de hele mondiale telecomindustrie financieel treft.

Beslissing FCC

De beslissing van de FCC werd genomen nadat voormalig president Trump een wet had ondertekend die het Amerikaanse bedrijven verbood om met overheidssteun producten te kopen van bedrijven die als een bedreiging voor de nationale veiligheid worden gezien. Volgens de FCC was er voldoende bewijs dat Huawei en ZTE nauwe banden hebben met de Chinese Communistische Partij en het Volksleger en was de beslissing gerechtvaardigd.

In financieel opzicht zou er ook weinig nadeel zijn, omdat de wet al voorzag in een bedrag van 1 miljard dollar om kleinere telecomoperatos te helpen met het verwijderen van Huawei- en ZTE-apparatuur uit hun netwerken. Ook dient dit bedrag om de bewuste operators te helpen bij het aanschaffen van nieuwe apparatuur die afkomstig is van andere leveranciers.

Overige juridische actie

Huawei heeft nog meer rechtszaken aangespannen tegen Amerikaanse overheidsdiensten. Ook het Amerikaanse Department of Commerce kreeg een klacht van de Chinese techgigant aan zijn broek. Dit nadat Huawei op een lijst was geplaatst die het Amerikaanse bedrijven verbiedt om technologie over te dragen zonder toestemming van de Amerikaanse overheid. De rechter heeft deze klacht echter afgewezen.

