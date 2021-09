‘Voormalige Chinese partner beschuldigt IBM van datadiefstal’

Een voormalige Chinese partner van IBM, Beijing Neu Cloud Oriental System Technology (Neu Cloud), heeft Big Blue voor de rechter gesleept vanwege vermeende diefstal van klantengegevens. Het draait hierbij om de verkoop van IBM Power Systems servers met extra oplossingen exclusief voor de Chinese markt.

Volgens de voormalige Chinese partner Neu Cloud, een speciale joint venture tussen IBM China en de Chinese distributeur en integrator TeamSun voor IBM Power Systems, zou IBM het bedrijf hebben benadeeld door onrechtmatige en frauduleuze handelspraktijken. Concreet zou IBM China klantengegevens van zijn joint venture hebben gebruikt in een samenwerking met een andere Chinese distributeur en integrator van IBM Power Systems servers, Inspur.

Verkoop IBM Power Systems Servers

Volgens Neu Cloud had het bedrijf een exclusieve OEM joint venture met IBM China voor de distributie en verkoop van IBM Power System servers voor de Chinese markt. Het ging hierbij om Power Systems servers met voorgeïnstalleerde softwarepakketten, waaraan Neu Cloud eigen oplossingen aan toevoegde. Deze complete serversystemen werden dan door het Chinese bedrijf direct aan klanten verkocht. IBM China nam een marktaandeel in het Chinese bedrijf en zou verantwoordelijk zijn voor de complete sourcing van de serversystemen en de prijsstelling.

Op een gegeven moment kwam Neu Cloud erachter dat IBM China ook samenwerkte met concurrent Inspur. Volgens IBM ging het hierbij alleen om integraties met zijn WebSphere-product. Neu Cloud accepteerde dit en de samenwerking tussen beide bedrijven ging normaal voort. Binnen deze samenwerking werden soms gegevens uitgewisseld over klanten van het Chinese bedrijf.

Nieuwe joint venture-samenwerking

IBM China ging echter ook een joint venture aan met Inspur. Volgens Neu Cloud betekende deze joint venture dat de exclusieve samenwerking tussen het bedrijf en IBM tot een einde kwam. Vanaf dit moment zou Neu Cloud gedwongen zijn de systemen af te nemen van Inspur en niet meer direct van IBM China.

Doordat medewerkers van IBM China over klanteninformatie van Neu Cloud beschikten, werden diens klanten nu actief benaderd met de mededeling dat Inspur nu de belangrijkste IBM Power Systems-leverancier in China was. Dit had natuurlijk gevolgen voor Neu Cloud.

In de rechtszaak eist Neu Cloud nu van IBM een schadevergoeding, strafmaatregelen tegen individuele medewerkers van IBM China en een verbod op de verkooppraktijk van de IBM-Inspur joint venture.

Huidig techconflict

De rechtszaak is natuurlijk extra pikant vanwege het huidige techconflict tussen de Verenigde Staten, de thuisbasis van IBM, en China. Zeker omdat er al geruime tijd in de Verenigde Staten werd gewaarschuwd over de mogelijkheid dat intellectueel eigendom rondom de Power System servers in Chinese (overheids-)handen kon komen. IBM verklaarde eerder dat dit niet zou gebeuren aangezien de deal onderdeel van het OpenPower-consortuim was. Hierbij wilde IBM zijn Power-technologie verder verspreiden door deals met derde partijen.

Of de zaak echter wel zo pikant is, valt nog te bezien volgens experts. China is vanwege het technologieconflict tegenwoordig minder geïnteresseerd in Amerikaanse servertechnologie. Het richt zich nu liever op technologie als Arm- en RISC-V-architecturen voor servers en andere systemen.