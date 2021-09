Dell doet alleen nog gerichte aankopen

Michael Dell wil zich toeleggen op strategisch samenwerken, gerichte aankopen, en lagere schulden.

Dell zal in de toekomst geen grote aankopen meer doen, zoals in 2016 met EMC. “Ik zou je adem niet inhouden voor zulke grote transacties. Onze fusies en overnames zullen gericht zijn “, zei CEO Michael Dell gisteren op een livestream voor analisten. “We hebben een grote transformatie doorgemaakt, hadden een gecompliceerde kapitaalstructuur en hadden geen stappen om dat te vereenvoudigden.”

Dell is de laatste jaren veel gegroeid door overnames en fusies. De grootste was de fusie met EMC in 2016, een deal 67 miljard dollar, waarmee het de grootste particuliere bedrijf ter wereld werd. In de deal zat ook VMware, waarvan Dell in april heeft aangekondigd dat het afgesplitst zal worden, waarschijnlijk al in november.

Samenwerken en schuldverkleining

Door alle overnames was Dell vooral een consortium geworden van onafhankelijk opererende bedrijven. Men is nu van mening dat een meerderheidsaandeel in de partner niet nodig is voorzulke samenwerking. “Dell kan beter samenwerken met, dan eigenaar zijn van, bedrijven om samen producten en diensten te creëren. Dat is een blauwdruk voor wat we in de toekomst kunnen doen,” zei Dell.

Het bedrijf heeft daarom een investeringstak speciaal voor kleinere en strategische investeringen. Verder wil het bedrijf schulden vlotter aflossen. De schuldenlast moet dit jaar teruggebracht worden van 33 naar 29 miljard dollar (25 miljard euro).