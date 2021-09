Optimaliseer prestaties met serververvanging

Bedrijven kunnen op meerdere manieren profiteren van tijdige serverupgrades. Verbeterde technologieën maken nieuwe servers namelijk betrouwbaarder, krachtiger en veerkrachtiger. Daardoor realiseren organisaties die servers regelmatig vervangen servicekwaliteitsverbeteringen en zakelijke voordelen.

Met name organisaties die iedere vier jaar serververvanging plannen profiteren van servicekwaliteitsverbetering. Snellere applicatieprestatie is de leidende indicator als het aankomt op een voordeel uit een serverupgrade. Enterprise organisaties zien een gemiddelde van 24 procent verbeterde applicatieperformance, wat in tijden van veel applicatiegebruik erg belangrijk is. Daarnaast hoeven IT’ers zich dankzij een upgrade minder bezig te houden met tactische activiteiten, waardoor ze hun uren kunnen stoppen in strategische prioriteiten.

Ook aan de business-zijde profiteren enterprise organisaties van het vervangen van servers. Veel bedrijven zien na een upgrade de omzet groeien, terwijl ook de time-to-market van nieuwe producten en diensten afneemt. Andere positieve aspecten zijn: IT ziet een positieve impact op innovatie, meer medewerkers aan boord houden, meer productiviteit en minder compliance-overtredingen.

