‘VMware op weg naar afsplitsing van Dell in november’

VMware ligt op schema voor een spin-off van Dell Technologies begin november. Dit stelt VMware-CEO Raghu Raghuram tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van de virtualisatiegigant.

Vorig jaar maakte Dell Technologies bekend 81 procent van zijn aandelen in -nu nog- dochteronderneming VMware te willen afstoten. Dit betekent dat VMware na de spin-off zelfstandig verder zal gaan, hoewel de banden met de techgigant nauw zullen blijven.

Tijdens een recente call over de financiële resultaten gaf CEO Raghu Raghuram aan dat de voorbereidingen voor de spin-off soepel verlopen. Hij stelt aan dat VMware als zelfstandig bedrijf straks meer strategische, operationele en financiële flexibiliteit krijgt om te groeien. Ook kan op deze manier de relatie met Dell Technologies worden verbeterd, wat niet alleen voordeel aan beide bedrijven moet brengen, maar ook voor klanten.

Meer vertrouwen en neutraliteit voor klanten

De spin-off moet daarnaast voor klanten meer vertrouwen brengen in VMware als een neutrale aanbieder van multicloudoplossingen. Het bedrijf werkt hiervoor samen met een groot aantal cloudpartners en helpt klanten de voor hen beste mogelijkheden te realiseren. Welke public cloudpartner daarbij wordt gebruikt, moet niet uitmaken. Raghu Raghuram ziet het nieuwe VMware zelfs als ‘het Zwitserland van de cloudindustrie’.

VMware wil meer gaan investeren in het bieden van flexibiliteit aan klanten als het gaat om het gebruik van de clouddiensten die zij graag willen hebben. Hierbij wil de techgigant voorkomen dat klanten in een lock-in van een enkele aanbieder terechtkomen.

Verder gaat VMware meer inzetten op abonnementen en speciale programma’s. Denk daarbij onder meer aan VMware Universal Cloud. Dit is een abonnementsdienst voor de multicloudinfastructuur van VMware en diverse beheerde dienste voor datacenter-, edge- en public cloudomgevingen. De focus op abonnementsdiensten moet ook de samenwerking met resellers en andere channel partners bevorderen.

Kwartaalcijfers

In het tweede fiscale kwartaal over 2022 boekte VMware een omzetgroei van 9 procent vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op een bedrag van ruim 2,6 miljard euro (3,14 miljard dollar). De inkomsten uit abonnementen, SaaS-diensten en licenties nam met 12 procent toe naar een totaal van bijna 1,3 miljard euro (1,51 miljard dollar).