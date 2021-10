Microsoft stoot Apple van de troon

Apple verliest zijn positie als ’s werelds meest waardevolle bedrijf. De prijs van aandelen daalt – en Microsoft belandt op nummer één.

Het nieuws volgt nadat Apple-CEO Tim Cook een kwartaalverlies van 6 miljard dollar (5,2 miljard euro) bekendmaakte, het gevolg van onverwachtse productieproblemen. Apple’s toeleveringsketen werd door COVID-19 benadeeld. Hoewel de organisatie in oktober waarnam dat het onderdelentekort verbeterde, blijven chips schaars – “en worden de meeste van onze producten inmiddels geraakt”, aldus Cook tegenover Reuters.

Terwijl de prijs van Apple-aandelen met 3,6 procent daalde, steeg Microsofts waarde met 0,7 procent. Voldoende om Apple van de troon te stoten. Nu is Microsoft, met een marktwaardering van 2,46 biljoen dollar (2,13 biljoen euro), ’s werelds meest waardevolle bedrijf.

Geen rooskleurige toekomst

Het nieuws is net zo groot als onverassend. De prijs van Microsofts aandelen steeg in het afgelopen jaar met 45 procent. De organisatie beschikte over het cloudfundament dat gedurende de pandemie onmisbaar bleek. Apple, voor wie hardware aan de basis staat, kreeg tekorten te verduren. CEO Tim Cook meldt dat de tegenslag tijdens de aankomende feestdagperiode alleen maar zwaarder belooft te zijn.