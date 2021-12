Proximus overweegt beursgang TeleSign

Het Belgische Proximus denkt na over de toekomst van zijn Amerikaanse CPaaS-dochterbedrijf TeleSign. Een mogelijke beursgang via een zogenoemde SPAC-constructie behoort tot de opties.

Proximus bekijkt hoe de toekomst van TeleSign de komende jaren gestalte moet krijgen. TeleSign is voor 100 procent in handen van de Belgische operator en ICT-dienstverlener. TeleSign biedt diensten op het gebied van mobiele identiteit en authenticatie en levert ook een beveiligde Communications Platforms-as-a-Service (CPaaS)-diensten in de Verenigde Staten. Proximus wil dat zijn Amerikaanse dochter de komende jaren groeit en een belangrijke speler op het gebied van authenticatie en digitale identiteitsdiensten wordt.

Hiervoor worden nu diverse strategische opties ontwikkeld die TeleSign in staat moet stellen zijn volledige potentieel te benutten. Daarbij staat voorop dat Proximus een meerderheidsbelang in het bedrijf houdt.

SPAC-optie

Eén van de mogelijke strategische opties is een beursgang via een zogenoemde SPAC-constructie. Een SPAC is een speciaal bedrijf dat wordt opgericht voor een beursgang om geld op te halen. Met dit geld wordt vervolgens weer een ander bedrijf overgenomen of gefuseerd met een ander bedrijf. Het overgenomen of gefuseerde bedrijf blijft hierna beursgenoteerd.

Een SPAC is dus volledig bedoeld voor een beursgang van andere bedrijven. Vooral investeerders gebruiken deze structuur om bedrijven naar de beurs te brengen, maar wel de belangrijkste aandeelhouder te blijven.

Geen verder commentaar

Proximus geeft aan dat deze constructie op dit moment inderdaad wordt verkend. Dit proces is nog aan de gang en er zijn nog geen definitieve beslissingen genomen.