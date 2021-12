‘Microsoft ziet mededingingszaken met vertrouwen tegemoet’

Microsoft kan het in 2022 nog knap lastig krijgen met antitrustzaken, zo geven de beursspecialisten van MarketWatch aan. Mogelijk vooral in Europa. Microsoft is hiervan niet echt onder de indruk, zo geeft het in een interne memo aan.

De experts van de beurssite stellen in hun artikel dat Microsoft al twintig jaar lang grote antitrustzaken heeft weten te vermijden. De marktdominantie en de mogelijkheid om met zijn businessmodel blokkades voor markttoegang op te werpen, waren ooit motieven voor het hard aanpakken van de techgigant, maar bleken later toch overdreven te zijn. Hierdoor werd de techgigant later milder aangepakt dan zijn directe concurrenten als Google, Apple en Facebook.

Mogelijke druk en boetes vanuit Europa

Toch stellen de experts dat dit vooral geldt in de Verenigde Staten en niet in het buitenland. Het is juist in het buitenland, vooral de in de Europese Unie, dat de techgigant het komende jaar zijn borst nat kan maken.

De antitrustonderzoeken in de EU zullen volgens de specialisten van MarketWatch best wel belangrijk gaan worden. Zo heeft het open-source cloudbedrijf Nextcloud al een mededingingsklacht bij de EU gedeponeerd. Het gaat hierbij over een vermeende overtreding van de mededingingsregels door Microsoft bij de standaardbundeling van Microsoft Teams en OneDrive in Windows 11.

Eerder al onderzocht de EU eventuele concurrentievoordelen van Microsoft rondom de overname van AI- en sprakktechnologiespecialist Nuance. In dit laatste geval oordeelde de EU dat er geen sprake was van oneerlijke concurrentie door de techgigant. Op het gebied van AI en spraaktechnologie in de EU zijn er voldoende alternatieve mogelijkheden

Microsoft ligt er niet wakker van

Microsoft lijkt vooralsnog niet echt wakker te liggen van meer antitrustmaatregelen of onderzoeken. In een interne memo uit juni dit jaar, in handen van MarketWatch, geeft de techgigant aan dat toenemende druk van mededingingsautoriteiten wel valt te verwachten, maar waarschijnlijk niet al te veel voor problemen gaat zorgen.

De techgigant heeft zich naar eigen zeggen de afgelopen twee decennia makkelijk aan dit soort wet- en regelgeving kunnen aanpassen en verwacht dat ook nu te doen. Microsoft gaat daarom vrolijk door het wat het zelf wil doen; het leveren van de beste (gecombineerde) oplossingen en toepassingen aan zijn klanten.

Tip: Europese Commissie keurt overname Nuance door Microsoft goed