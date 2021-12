Europese Commissie keurt overname Nuance door Microsoft goed

De Europese Commissie (EC) geeft groen licht voor de overname van Nuance door Microsoft. De overname zou weinig invloed hebben op de onderlinge concurrentie in de Europese Unie.

Met de goedkeuring door de EC vervalt een obstakel in het overnametraject. In april van dit jaar kondigde Microsoft aan Nuance te willen overnemen, maar recent werd duidelijk dat de Europese Commissie nog nader onderzoek wilde doen. Het onderzoek is nu afgerond en concludeert dat de overname door mag gaan.

Onderzoek naar overlap activiteiten

De EC heeft naar eigen zeggen vooral de overlap onderzocht tussen de activiteiten van Microsoft en de spraaktechnologie van Nuance. Hierbij werd geconstateerd dat beide bedrijven verschillende producten leverden. Wanneer deze producten met elkaar zouden worden gecombineerd, is er binnen de Europese Unie voldoende sterke concurrentie aanwezig van alternatieve aanbieders.

De mededingingsautoriteiten in de Verenigde Staten en Australië hadden eerder groen licht gegeven.

Overname Nuance

Met de overname van Nuance door Microsoft is een bedrag gemoeid van ruim 14 miljard euro (16 miljard dollar). De techgigant wil met de technologie van de AI- en transcriptietechnologieleverancier voor onder meer de gezondheidszorg en callcenters, meer capaciteit krijgen op het gebied van AI. Ook moet de naamsbekendheid van Nuance Microsoft helpen meer marktaandeel binnen de gezondheidszorg en callcentermarkt te krijgen.

