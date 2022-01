Megarechtszaak tegen Google om misleiden uitgevers en adverteerders

Google is in de Verenigde Staten verwikkeld in een megarechtszaak rondom online advertenties. Uitgevers en adverteerders uit meerdere staten hebben de techgigant aangeklaagd voor misleiding, zo bericht de Wall Street Journal.

Volgens de Amerikaanse zakenkrant heeft een aantal Amerikaanse staten, onder leiding van Texas, in december 2020 een zaak tegen de techgigant aangespannen vanwege misleiding van uitgevers en adverteerders. Google zou jaren hebben gelogen over de prijs van online adverteren via de diensten van de techgigant, de processen en de werking van het advertentieveilingsysteem. Hiervoor zou Google geheime programma’s hebben ontwikkeld die de advertentieverkopen van uitgevers afroomden en tegelijkertijd de advertentiekosten voor adverteerders verhoogden.

Het verschil tussen wat Google aan uitgevers opgaf als prijs van een online advertentie en wat adverteerders uiteindelijk voor deze advertenties betaalden, stak de techgigant in eigen zak. Het geld werd vervolgens weer geïnvesteerd in het manipuleren van toekomstige advertentieveilingen. Daardoor verstevigde Google zijn digitale monopolie en zijn positie op de online advertentiemarkt.

Second-price veilingen

In de rechtszaakpapieren die de zakenkrant heeft ingezien ging het om een drietal geheime projecten. Het programma Project Bernanke draaide tussen 2010 en 2019. Hierbij ging het vooral om de advertentiemarktplaats Adx van Google. Via deze marktplaats kunnen bedrijven online advertenties inkopen op de website van uitgevers.

In sommige gevallen liet Google het lijken alsof beide partijen deelnamen aan een zogenoemde second-price veiling, terwijl dit niet het geval was. Een second-price veiling is een veiling waarbij meerdere bedrijven biedingen doen voor advertentieruimte. De winnaar betaalt de prijs van het op één na hoogste bod in plaats van de prijs van het hoogste bod. Google manipuleerde deze biedingen waarbij soms de op twee na hoogste prijs won.

Het had tot gevolg dat uitgevers minder geld ontvingen voor hun advertentieruimte. De techgigant rekende in sommige gevallen ook strikt het op één na hoogste bedrag en stak het verschil in eigen zak. Ook zorgde Google dat de prijs van advertenties kunstmatig omhooggingen voor bedrijven die zijn tools gebruikten. Op deze manier verloren uitgevers maandelijks tot 40 procent van hun advertentieomzet.

Overige geheime projecten

De andere twee projecten die Google zou hebben uitgevoerd, waren Reserve Price Optimization and Dynamic Revenue Share. Deze projecten moesten de markdominantie van de techgigant op de online advertentiemarkt stimuleren. De programma’s leidden tot hogere advertentiekosten voor adverteerders.

Ook Meta slachtoffer

Ook zou Google concurrent Meta in een programma van 438 miljoen euro (500 miljoen dollar) hebben ‘gelocked’ waarbij de social mediagigant door Google gehouden advertentieveilingen moest afnemen. Dit vanaf het vierde jaar van de overeenkomst. Meta zou hierbij een vast percentage van de opbrengst van deze advertentieveilingen krijgen.

In een reactie geeft Google aan dat de beschuldigingen vol met onjuistheden zitten en bovendien aan juridische eigenschappen ontbreken. Binnenkort komt de techgigant met een uitgebreidere reactie, aldus de Wall Street Journal.

De echte rechtszaak zal naar verwachting pas op zijn vroegst in 2023 plaatsvinden.