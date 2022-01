WeTransfer wil beursgang met sneltreinvaart achter de rug hebben

Fileshare-dienst WeTransfer maakt haast met de voorgenomen beursgang. Het bedrijf wil eind volgende week een beursnotering aan het Damrak in Amsterdam hebben. Reden voor de haast zou de lage waardering van het bedrijf zijn.

WeTransfer wil het liefst op 28 januari zijn beursgang achter de rug te hebben. Volgens specialisten heeft de haast die het bedrijf toont om naar de beurs te gaan te maken met een lagere waardering, schrijft het Financieele Dagblad.

Minder waard

De beursgang moet het bedrijf tussen de 629 miljoen euro en 716 miljoen euro opbrengen. Dit is veel minder dan het bedrag van 1 miljard euro dat in de markt werd genoemd. Ook is de geschatte opbrengst veel minder dan het bedrag dat, volgens een geheim bankrapport, tussen de 1,1 en 1,9 miljard euro moest liggen.

De huidige aandeelhouders zouden met de beursgang een bedrag van 100 miljoen euro verdienen. Vooral zijn dit diverse investeringsmaatschappijen, maar ook een enkele particuliere investeerder.

WeTransfer wil het op te halen bedrag gebruiken voor het realiseren van groeiplannen. Het bedrijf wil zijn bestaande producten verder ontwikkelen. Ook wil het bedrijf overnames doen voor het uitbreiden van zijn aanbod. Onlangs introduceerde WeTransfer al een nieuw premiumabonnement naast zijn bestaande abonnement.

Niet achteraan willen staan

De belangrijkste reden voor de haast die WeTransfer maakt met zijn beursgang is het verslechterde klimaat voor beursgangen. De afgelopen twee maanden is de interesse voor nieuwe beursgenoteerde bedrijven flink ingezakt en lijken aandeelhouders hun portemonnees gesloten te houden.

WeTransfer had al vorig jaar naar de beurs willen gaan, maar deze beursgang werd toen uitgesteld vanwege het slechte investeringsklimaat door de huidige pandemie. De huidige gehaaste beursgang zou volgens experts te maken hebben met timing. Het nu slechte beursklimaat voor nieuwe beurgenoteerde ondernemingen maakt het belangrijk om niet achteraan de rij te staan.

Tip: WeTransfer is een file-transfer service met een eigen smoel