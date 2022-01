Europa introduceert verklaring om digitale rechten vast te stellen

De Europese Commissie heeft een verklaring aangekondigd om digitale mensenrechten te beschermen. Met de ‘Declaration on European Digital Rights and Principles’ hoopt de Commissie elke toekomstige online activiteit eerlijker en veiliger te maken.

De Europese Commissie (EC) schreef de ‘Declaration on European Digital Rights and Principles’ om een richtlijn te geven aan beleidsmakers in Europese overheden en organisaties. Het idee is de normen van de EC te gebruiken bij het schrijven van wetten en beleid. In dit geval gaat de verklaring over technologie en mensenrechten.

De verklaring moet “voor eens en altijd vastleggen dat offline illegaliteiten ook online illegaliteiten zijn”, verduidelijkt Eurocommissaris Thierry Breton (Interne Markt). Ook beschrijft de verklaring dat technologie de privacy van mensen moet respecteren. Daarnaast belooft de EC dat het probeert om te zorgen dat niemand wordt buitengesloten door digitale transformatie.

Voorlopig een voorstel

De inhoud is niet nieuw. Dezelfde normen en waarden worden genoemd bij de meeste Europese wetten die met technologie te maken hebben. De Digital Services Act, DNS4U en GDPR zijn voorbeelden. Dat is geen toeval, want zoals eerdergenoemd is het de bedoeling dat normen en waarden overeenkomen.

De verklaring wordt pas officieel op het moment dat Europese parlement en lidstaten het concept goedkeuren. De Europese Commissie verwacht het akkoord in de zomer van dit jaar.