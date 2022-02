Europese nieuwsmedia klagen Google aan voor reclamemonopolie

De brancheorganisatie van Europese uitgevers, de European Publishers Council (EPC), heeft officieel een klacht ingediend tegen Google over diens digitale advertentieplatform. Volgens de uitgevers maakt de techgigant misbruik van zijn macht op het gebied van digitale advertentietechnologie en hindert het concurrentie.

In de aanklacht geeft de brancheorganisatie aan dat het hoog tijd wordt dat de Europese Commissie gaat ingrijpen op de ontwikkelingen in de digitale advertentiemarkt. De EPC doelt vooral op de marktmacht, het monopolie van Google op dit gebied.

Machtsmisbruik aangekaart

Volgens de verklaring is de techgigant al sinds de overname van DoubleClick in 2008 bezig met het verstoren van de concurrentie op de markt voor digitale advertentietechnologie. Hierdoor heet Google tussen de 90 en 100 procent marktaandeel op onderdelen van dit marktsegment weten te krijgen. Kansen voor andere partijen op het gebied van digitale advertentiemogelijkheden zijn hierdoor vrijwel onmogelijk. Ook zou de marktmacht innovatie onmogelijk maken.

De uitgevers stellen verder dat het digitale advertentieplatform van de techgigant vol met tegenstrijdigheden zit. Zo vertegenwoordigt het platform van Google zowel kopers als verkopers tijdens transacties en neemt als veilinghuis ook een middenpositie in. Dit veilinghuis verkoopt ook weer zijn eigen inventaris. Hiermee zou de techgigant constant zijn eigen belangen voorop stellen.

Actie van Vestager gewenst

De EPC vraagt aan Eurocommissaris Margrethe Vestager verder in tw grijpen. De Eurocommissaris is al flink bezig met het handhaven van big tech in de Europese Unie op het gebied van mededinging. De aanklacht van de verzamelde Europese uitgevers hoopt hiermee deze handhaving verder te versterken.