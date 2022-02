EU klaagt China aan voor misdrijven tegen techbedrijven

De Europese Unie dient aan aanklacht in tegen China bij de World Trade Organization (WTO). Chinese organisaties die Europese technologieën stelen worden door de staat beschermd, aldus de Europese Commissie.

Volgens de Commissie maken Chinese organisaties illegaal en grootschalig gebruik van gepatenteerde, Europese technologie. De Chinese staat zou ‘anti-suit injunctions’ opleggen aan Europese organisaties die patenten met rechtszaken proberen te beschermen. Een ‘anti-suit injunction’ stopt een rechtszaak, waarna de aanklager — in dit geval een patenthouder — zonder vergoeding op straat komt te staan.

Sommige Europese organisaties proberen ‘anti-suit injunctions’ te omzeilen door Chinese organisaties via een buitenlandse rechtbank aan te klagen. Volgens de Europese Commissie tikt de Chinese staat hen op de vingers. China zou hoge boetes opleggen aan organisaties die vanuit het buitenland procedures starten.

Er is geen nauwkeurige vertaling voor ‘anti-suit injunction’ omdat de maatregel bijna nooit in Nederland wordt getroffen. Dat heeft een goede reden: het stelt een overheid in staat om iemands recht op rechtspraak te ontnemen. Die maatregel past beter in een totalitair regime dan een democratie.

Wat nu?

Volgens de Commissie heeft de EU meerdere pogingen gedaan om het probleem het China te bespreken, maar tevergeefs. Vandaag maakte de Commissie bekend dat China voor de World Trade Organization wordt gesleept. China heeft zestig dagen om het gesprek met de EU aan te gaan. Gebeurt dit niet, dan kan de WTO een panel aanstellen om over de aanklacht te beslissen.

