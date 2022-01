Ericsson klaagt Apple aan voor inbreuk op meerdere 5G-patenten

Ericsson klaagt Apple aan voor een inbreuk op meerdere patenten. Volgens de aanklacht gebruikt Apple technologieën van Ericsson om 5G in iPhones te ondersteunen.

De aanklacht is het gevolg van een langslepend conflict. In 2015 startten Apple en Ericsson een samenwerking. Apple kreeg toestemming om patenten van Ericsson te gebruiken voor de productie van devices, waaronder iPhones. Zeven jaar later verliep het contract. Onderhandelingen over een vernieuwing mislukten. Ericsson klaagde Apple in 2021 aan voor oneerlijkheid. Apple vuurde terug met een aanklacht voor machtsmisbruik.

Nu, een paar maanden later, zet Ericsson de volgende stap. De organisatie zegt dat Apple de patenten is blijven gebruiken. Ericsson heeft geen toestemming gegeven. Apple wordt beschuldigd van een inbreuk op meerdere patenten. “De aanvankelijke afspraak is verlopen. We hebben geen nieuwe afspraken kunnen maken. Apple gebruikt onze technologie zonder de benodigde licenties”, deelt een woordvoerder van Ericsson.

Diefstal lijkt de norm

Rechtszaken over patenten zijn veelvoorkomend. In sommige gevallen betalen producenten enkele euro’s of dollars voor elk apparaat waarin een gepatenteerde technologie wordt gebruikt. Ericsson heeft meer dan 57.000 patenten. Een producent koopt licenties om een of meerdere patenten te kunnen gebruiken. Neem 5G handsets. Voor elk verkocht model vangt Ericsson enkele dollars.

Verkoopt een producent een paar maanden zonder licentie, dan loopt Ericsson een gigantisch bedrag mis. Het verdedigen van patenten is net zo belangrijk als het ontwikkelen van patenten. Een enkele rechtszaak kan de kwartaalcijfers drastisch beïnvloeden.

Het laatste geldt evengoed voor een producent. Volgens Apple vraagt Ericsson onredelijke prijzen voor onmisbare technologieën. Licentiekosten worden voor een periode van meerdere jaren vastgelegd, waardoor elke cent telt. Er staan flinke bedragen op het spel. De kans dat de organisaties elkaar tegemoet komen is klein.

Tip: Google veroordeeld voor diefstal van Sonos, ‘straf veel te mild’