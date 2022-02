Enorm arbeidstekort in Nederlandse ICT-sector blijft doorzetten

De Nederlandse ICT-sector heeft zeer grote moeite met het vullen van de duizenden vacatures. Het grote gebrek aan arbeidskrachten gaat naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een flinke stijging van de lonen. Dit schrijft het Financieele Dagblad.

De Nederlandse ICT-branche kampt met een gigantisch tekort aan medewerkers volgens het FD. Eind vorig jaar was Nederland koploper in Europa als het ging om slecht in te vullen techbanen. In 2020 waren er in de ICT-branche 83.000 vacatures, waarvoor slechts 17.000 afgestudeerden beschikbaar waren, zo geeft het FD aan.

Volgens recruiters is de Nederlandse arbeidsmarkt voor ICT-banen de afgelopen in een soort ‘perfect storm’ beland. Start-ups, scale-ups hebben meer personeel nodig, de coronacrisis geeft de digitale transitie een flinke boost, gaan bedrijven zelf meer aan digitale productontwikkeling doen en in Nederland vestigen zich steeds meer buitenlandse ICT-bedrijven die personeel nodig hebben.

Tegelijkertijd wordt het beschikbare aantal geschikte medewerkers niet genoeg aangevuld vanuit de opleidingen en vormt de coronacrisis onder meer een drempel voor buitenlandse kandidaten.

Stijging van beloning

De krapte op de arbeidsmarkt heeft, zo gaat het FD verder, dan ook gevolgen voor de beloning van ICT-medewerkers. De brutolonen in de Nederlandse ICT-sector liggen sinds oktober 2021 gemiddeld 1,1 procent hoger dan het jaar daarvoor. Voor specialistische ICT-medewerkers, zoals supportmedewerkers, webmasters, applicatiebeheerders en vooral applicatieontwikkelaars liggen de gemiddelde brutolonen procentueel veel hoger.

Voor ICT-medewerkers en andere gegadigden is dit natuurlijk zeer aantrekkelijk, maar de experts waarschuwen ook voor negatieve ontwikkelingen. Zo kunnen ICT-experts bij concurrenten mogelijk meer verdienen en daardoor een overstap maken. Bedrijven hebben dan weer moeite deze medewerkers te vervangen door nieuwe medewerkers.

Scholingstrajecten en over de grens

Inmiddels zijn er wel veel initiatieven voor het binnenhalen van nieuwe ICT-medewerkers. Daarbij wordt aan verschillende soorten nieuwe medewerkers gedacht. Bijvoorbeeld aan oud-militairen, installatiemonteurs en ook net-afgestudeerde juristen die tot data scientist worden omgeschoold. Ook wordt nu meer geïnvesteerd in leer-werktrajecten voor ROC’s en aan andere opleidingstrajecten door detacheerders of IT-bedrijven zelf. En vanzelfsprekend wordt ook nog steeds meer over de grens gekeken, zoals naar medewerkers uit Zuid- of Oost-Europese landen. Het blijft dus rennen of stilstaan op de Nederlandse ICT-markt.