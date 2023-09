Overnamedeals binnen de Nederlandse IT-sector gebeuren nog voldoende, maar het aantal is wel teruggenomen ten opzichte van 2022. Experts wijzen dat toe aan de toegenomen rentevoeten.

Dit jaar zijn ongeveer tweehonder IT-bedrijven gefuseerd. Vorig jaar rond dezelfde periode kwam het totale aantal op ongeveer honderd fusies hoger uit. Dat meldt Het Financieel Dagblad op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en adviesbureau CFI in samenwerking met Computable.

De terugval zou te wijten zijn aan de stijgende rente. Daardoor wordt het duurder om financiering voor overnames rond te krijgen. Tegelijk is het economische landschap daardoor ongunstiger voor bedrijven die een overname overwegen en is het aantrekkelijker om de plannen nog even uit te stellen.

Bovengemiddelde prestatie

Als de cijfers in een breder perspectief worden geplaatst, blijft de IT-markt wel goed doorzetten in het aantal overnamedeals en fusies. De aantallen voor de IT-markt komen zelfs boven het gemiddelde uit over alle markten heen.

In de IT-sector lijkt bovendien niet iedereen te worden afgeschrikt door een toegenomen rente. KPN rondde het afgelopen jaar bijvoorbeeld al twee overnames af. Dat leverde een uitbreiding van het glasvezelportfolio op en het voegde Youfone toe aan zijn bedrijf.

Naast overnamedeals zijn ook fusies nog in trek binnen de Nederlandse IT-sector. Dat kan bijvoorbeeld nuttig zijn om grotere ambities waar te kunnen maken.

