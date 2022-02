‘Nederlanders moeten meer geavanceerde digitale vaardigheden krijgen’

Het ontbreekt Nederlanders aan voldoende geavanceerde digitale vaardigheden. De meeste Nederlanders zijn er echter wel van overtuigd over de juiste digitale vaardigheden voor de toekomst te beschikken.

Dat blijkt uit onderzoek van Salesforce. Een kwart vindt van zichzelf dat zij extreem voorbereid zijn op toekomstige digitale ontwikkelingen. Ook geeft een grote meerderheid aan dat zij ook nu al over voldoende digitale vaardigheden beschikken.

Gebrek aan geavanceerde digitale vaardigheden

Toch constateert Salesforce dat het gevoel allemaal wel erg rooskleurig is. Voor meer geavanceerde digitale vaardigheden, lijkt de kennis en competenties voor deze vaardigheden bij Nederlanders nog enigszins achter te lopen. Zo geeft een meerderheid van de respondenten aan een beginner te zijn in data science, coderen en app-ontwikkeling, beveiliging en encryptie, datavisualisatie en kunstmatige intelligentie.

Daarnaast geven werknemers aan dat deze vaardigheden de komende vijf jaar belangrijker gaan worden voor hun eigen werkzaamheden. Vooral data science en AI zullen volgens hen een belangrijkere rol gaan spelen.

Veel Nederlandse werknemers merken nu al dagelijks de invloed van nieuwe technologie in hun werkzaamheden. Denk aan het gebruik van videoconferencing en collaborationplatforms. Over het algemeen vinden gebruikers dat zij hiermee goed overweg kunnen, maar bestaat er ook een substantieel aantal werknemers die toch moeite met deze platformen heeft en zich ‘overweldigd’ voelt.

Levenslang leren extreem belangrijk

Gelukkig constateert het Salesforce-onderzoek ook dat veel Nederlandse werknemers in rap tempo bezig zijn met het verbeteren van hun digitale vaardigheden en hiervoor opleidingen volgen. Toch moet er nog veel werk worden verzet, zo geeft SVP en General Manager bij Salesforce Nederland Michiel van Vlimmeren aan. Hij vindt het daarom belangrijk dat alle bedrijven moeten meehelpen de digitale kloof in ons land te helpen dichten. Bijvoorbeeld door het bevorderen van technische banen, maar ook door werknemers constant te wijzen op het belang van levenslang leren. Als andere mogelijkheid ziet hij bijvoorbeeld het verleggen van de focus in het wervingsproces naar motivatie en leergierigheid in plaats van traditionele diploma’s.

