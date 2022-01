In gesprek met Salesforce: Hoe kom je sterker uit deze crisis?

Salesforce is een van de oudste SaaS-leveranciers ter wereld. Met een cloudgebaseerde aanpak helpt het bedrijf organisaties versneld te innoveren. Door meer of beter gebruik te maken van het Salesforce-platform en het toevoegen van verschillende digitale oplossingen hebben veel klanten zich uit de crisis kunnen innoveren. Niet enkel met standaard Salesforce-oplossingen, maar ook met oplossingen van derden.

We gingen in gesprek met de general manager van Salesforce in Nederland, Michiel van Vlimmeren. Hij vertelde ons hoe hij deze crisis ervaart. Wat zijn ervaringen zijn met mkb’ers en grote corporates, en hoe zij omgaan met de crisis. Waar ziet hij de meeste groei?

We kunnen er niet omheen dat het voor sommige bedrijven nog steeds een zware tijd is. Toch zijn er ook voorbeelden van bedrijven die zichzelf opnieuw hebben uitgevonden. Door het bedrijf digitaler te organiseren en nieuwe tools te implementeren. Denk bijvoorbeeld aan efficiënter digitaal samenwerken, zodat mensen thuis ook goed in contact blijven met collega’s en klanten. Ook zijn er veel verbeteringen mogelijk op het gebied van sales en service middels het Salesforce-platform, bijvoorbeeld middel de Customer 360-oplossing.

Bedrijven hebben middels innovatieve tools ook compleet nieuwe nieuwe strategieën en omzetstromen kunnen creëren, waardoor ze zelfs sterker uit deze crisis gaan komen. Bijvoorbeeld een betere omnichannel-strategie. Beter samenwerken, innovatie en het omarmen van nieuwe businessmodellen is een van de manieren om uit de crisis te komen.

