IBM en Canonical werken samen voor financiële diensten

IBM en Canonical – het moederbedrijf van Linux Ubuntu – werken samen binnen de financiële dienstverlening. Mark Shuttleworth, CEO en oprichter van Canonical, en Ross Mauri, general manager van IBM Z en LinuxONE, hielden hier samen een event over voor senior IT executives in financiële diensten.

De samenwerking is opvallend, aangezien IBM Red Hat heeft overgenomen en daarmee Red Hat Enterprise Linux (RHEL) in handen heeft. Maar Shuttleworth vertelt aan ZDNet dat de samenwerking tussen IBM Z en Canonical voor andere voordelen zorgt.

“Klanten willen de beveiliging van de mainframe en de flexibiliteit van Ubuntu. Sommigen vragen voor Ubuntu en Z, en IBM geeft hen die optie”, aldus de CEO. Shuttleworth stelt dan ook dat zijn bedrijf nog steeds prettig samenwerkt na de overname van Red Hat. “We blijven actieve projecten houden met Z, Power en IBM Cloud. Ubuntu groeit op al deze platformen.”

De groei komt onder meer van oudere banken en financiële bedrijven, die nu “de cloud en de nieuwe stijl van DevOps beginnen te begrijpen”. “Sommige nieuwe bedrijven combineren Z ook met Ubuntu.”

Digital Asset Custody Services

Een voorbeeld van de doorlopende samenwerking is Digital Asset Custody Services’ (DACS). Dit is een systeem dat slimme contracten veilig beheert, terwijl het snelle toegang biedt tot digitale assets.

Het DACS-platform wordt gehost op IBM LinuxONE servers die Ubuntu Linux draaien. Het hardware-platform vertrouwt verder op IBM Crypto Express 6S Hardware Security Modules.

De twee bedrijven werken bovendien ook weer samen met andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het Franse beveiligingssoftwarebedrijf SLIB, het Zwitserse digital access-bedrijf Phoenix Systems, en Plastic Bank, een groen recycling-bedrijf voor ontwikkelende landen.

IBM en Red Hat

Door al die projecten is het dus duidelijk dat Red Hat nog altijd een compleet losstaand bedrijf is, ondanks dat het onderdeel is van IBM. Waar wel een overlap zit, is bij het Cloud en Cognitive Software-segment van Big Blue, waar Red Hat nu deel van uitmaakt.

De overname heeft er met name voor gezorgd dat bepaalde technologieën samen worden gevoegd en strategieën aan zijn gepast. Zo moeten klanten met de technologie van beide bedrijven eenvoudiger overstappen naar hybride en/of multi cloud-omgevingen, en wordt OpenShift het basisplatform voor een hybride model van IBM.