‘Productiviteit omlaag door slecht functionerende IT-toepassingen’

Nederlandse kantoormedewerkers zijn wekelijks ongeveer 5 uur per week kwijt door niet goed werkende IT-toepassingen. Dit leidt bij bijna de helft van hen tot frustraties en een lagere productiviteit.

Uit een onderzoek dat in opdracht van Citrix onder 533 eindgebruikers is uitgevoerd, blijkt dat bijna 30 procent van de Nederlandse respondenten regelmatig meemaakt dat IT-toepassingen waar ze mee werken, niet functioneren. Veel genoemde oorzaken voor de problemen met IT-toepassingen zijn het installeren van updates, uitval of storingen.

Bijna de helft van de respondenten (45,7%) geeft aan regelmatig gefrustreerd te raken over de prestaties of de snelheid van hun IT-toepassingen. Ook geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan dat ze meer werk hadden kunnen doen als de IT-toepassingen direct zouden werken.

Stagnatie

De groei van de productiviteit lijkt te stagneren, constateert Peter van Leest, Regional Director Benelux bij Citrix. Dit komt volgens hem met name door de toenemende complexiteit van IT. Dat geldt voor eindgebruikers, die steeds meer verschillende apps krijgen voorgeschoteld, met allemaal verschillende interfaces, inlogcodes en processen. Maar ook IT-beheerders, die steeds meer verschillende omgevingen moeten onderhouden, hebben hier last van, aldus Van Leest.

Voor leveranciers van IT-oplossingen is het dan ook uitermate belangrijk de complexiteit van IT aan te pakken, stelt Citrix. “Om de productiviteit te verbeteren is het belangrijk de digitale werkplek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld door single sign-on voor alle toepassingen en een eenduidige gebruiksomgeving”, zegt Van Leest. “Tegelijkertijd is het belangrijk de prestaties van de IT-oplossingen te verbeteren.”