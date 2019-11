Xerox dreigt met vijandig bod op HP

De overnamegesprekken tussen Xerox en HP zijn een stuk minder vriendelijk geworden. Xerox dreigt namelijk om een vijandig bod in te zetten als HP niet akkoord gaat met een financieel onderzoek.

In die brief zegt Xerox het verzoek van HP om onderzoek te doen te hebben geaccepteerd. Dat verzoek zou echter eenzijdig zijn: HP mag wel de financiën van Xerox bekijken, maar eenzelfde verzoek vanuit Xerox werd geweigerd. “Jullie voorstel voor eenzijdig onderzoek is een onnodige vertragingstactiek”, aldus het bedrijf in zijn brief.

Verder zegt Xerox verrast te zijn dat het bod van 22 dollar (19,95 euro) per aandeel niet is aangenomen met als uitleg het “HP significant onderwaardeert”. Xerox stelt dat HP’s financieel adviseur, Goldman Sachs, een veel lager prijsdoel had ingezet – namelijk 14 dollar per aandeel – nadat HP in oktober plannen aankondigde over een herstructurering.

“Ons aanbod is 57 procent meer dan het prijspunt van Goldman Sachs en 29 procent meer dan HP’s gemiddelde handelsprijs van 17 dollar per aandeel”, aldus Xerox. Het bedrijf zegt verder vastbesloten te zijn om zijn concurrent over te nemen.

Maandag is deadline

Om verdere vertraging te voorkomen, heeft Xerox HP een deadline gegeven. Als het bedrijf aanstaande maandag om 11 uur ’s avonds Nederlandse tijd niet akkoord is gegaan met het voorstel om onderzoek te doen om een vriendelijke overname te ondersteunen, stapt Xerox met zijn aanbod direct naar de aandeelhouders. Daarmee wordt dan een vijandig bod ingezet.

Ontwikkelingen afgelopen weken

Xerox deed begin november een overnamebod op het grotere HP, in de hoop de twee bedrijven samen te voegen. HP wees dat bod van 33,5 miljard dollar (30 miljard euro) afgelopen weekend af. Het bedrijf zei dat het met het bod “significant ondergewaardeerd wordt” en dat het bod “niet het beste is voor de aandeelhouders van HP”.

Een week eerder waren er al geruchten dat de twee partijen het niet eens konden worden over het overnamebod. De twee bedrijven hadden onenigheid over wie de koper en wie de verkoper moest worden, en welk managementteam het pro forma-bedrijf moet gaan leiden. Ook werden ze het niet eens over wie een gezondere onderliggende organisatie heeft.

Ingewijden van Bloomberg stelden toen al dat Xerox HP vier weken wilde geven om elkaars boeken na te lopen. Dat specifieke gerucht wordt nu bevestigd in een brief van Xerox aan de raad van Bestuur van HP.