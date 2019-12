Qualcomm lanceert Snapdragon 865 maar vergeet 4G of 5G

Qualcomm verrast met de introductie van zijn premium SoC voor 2020. De Snapdragon 865 is sneller en zuiniger dan zijn voorganger, maar heeft geen mobiele connectiviteit aan boord. Fabrikanten zullen een extra chip in hun toestellen moeten proppen.

De nieuwste premium SoC voor mobiele toestellen is de Qualcomm Snapdragon 865, de opvolger van de huidige Snapdragon 855(+) die je in de meeste toptoestellen kan terugvinden. De mobiele chip wordt net als zijn voorganger gebakken op 7 nm en is gebouwd rond de Kryo 585-cpu. Die bestaat uit in totaal acht rekenkernen met verschillende specificaties. Aan boord vinden we één Kryo 585 Prime met een kloksnelheid van 2.84 GHz voor piekprestaties, bijgestaan door drie Kryo 585 Gold-kernen op 2.42 GHz voor gemiddeld zwaar werk. Tot slot zijn er vier zuinigere maar iets minder krachtige Kryo 585 Silver-kernen, geklokt op 1.80 GHz. De cpu in de SoC zou 25 procent beter moeten presteren dan de Kryo 485 in de Snapdragon 855, maar toch zuiniger zijn.

Andere chiplets

Langs de grafische kant zien we een Adreno 650. De Adreno-gpu’s op Snapdragon SoC’s zijn traditioneel de beste in hun soort en Qualcomm plant die trend hier verder te zetten. Verder vinden we een nieuwe beeldverwerkingchip terug op de Snapdragon 865 in de vorm van de Spectra 480. Die moet onder andere 8K-video aan 24 fps en 720p-video aan 960 fps ondersteunen. De nieuwe AI-engine op de SoC is dan weer 35 procent efficiënter dan die geïntegreerd in de Snapdragon 855, terwijl de nieuwe Sensing Hub in staat is om met een erg laag stroomverbruik naar wake words zoals ‘Ok Google’ te luisteren, naar analogie met hardware voor digitale assistenten.

De Spectra 480 moet 720p-video aan 960 fps ondersteunen.

Qualcomm’s top-hardware is in de regel meer dan snel genoeg voor iedere mobiele workload die je kan vinden. Dat was waar voor de Snapdragon 855 en geldt ongetwijfeld nog steeds voor de 865. De efficiëntieverbeteringen zullen in theorie een positieve impact hebben op de batterij, ware het niet dat Qualcomm een wel erg vreemde beslissing maakt met de modem, die er helemaal niet meer is.

Geen modem

Een mobiele SoC heeft in de regel een modem voor mobiele connectiviteit aan boord. Dezer dagen is dat een high end 4G LTE-modem, zoals we ook in de Snapdragon 855 terugvonden. Dit jaar stopt Qualcomm echter helemaal geen model in z’n SoC.

Fabrikanten van smartphones worden in de plaats daarvan verplicht om de SoC aan te kopen gekoppeld aan de X55 5G-modem. Dat betekent dat alle smartphones die volgend jaar uitkomen met Qualcomm’s beste chip aan boord per definitie 5G-compatibel zullen zijn. Het betekent ook dat OEM’s een extra chip in hun design moeten proppen en dat die chip mee gevoed moet worden door de batterij. Een extra chip is immers minder efficiënt dan integratie op de SoC.

Slecht voor de batterij

5G-telefoons gebruiken die methode vandaag al, meestal met Qualcomm’s X50. Het grote verschil is dat je als consument bewust voor een 5G-telefoon kiest wanneer je ergens woont waar 5G al bestaat, en daar een impact op de batterij bijneemt. Die keuze valt nu weg. De X55 is verplichte kost. Het is fabrikanten zelfs niet toegestaan om de nieuwe Snapdragon te combineren met een efficiëntere 4G-modem. In heel wat regio’s (en al zeker de onze) is een dekkend 5G-netwerk nog niet voor morgen en kan je dus niets aanvangen met de 5G-capaciteiten van de X55.

De X55-modem is verplichte kost. Qualcomm biedt geen 4G-optie meer aan.

De redenering achter de keuze is dat de modem afzonderlijk van de SoC moet zijn om een maximale snelheid op alle 5G-frequenties te garanderen, tot millimeterwave toe. Dat verklaart natuurlijk niet waarom Qualcomm geen 4G-alternatief aanbiedt.

5G op (een andere) SoC

5G integreren op een SoC is wel mogelijk. De ARM-specialist introduceert tegelijk het klein broertje onder de noemer Snapdragon 765. Die is gericht op de bovenkant van het middensegment van telefoons en heeft wel een geïntegreerde modem die bovendien 4G en 5G-compatibel is. Die zou echter niet alle frequenties van 5G maximaal ondersteunen en dus een lagere doorvoersnelheid bieden.

De eerste telefoons met de nieuwe chips zullen in het voorjaar van 2020 verschijnen. Wat de impact van de verplichte maar voor ons compleet overbodige X55 5G-modem op de batterijprestaties van de nieuwe toestellen zal zijn, wordt afwachten. Hopelijk heeft de chip een efficiënte 4G-modus en volstaan de vernieuwingen aan boord van de Snapdragon 865 om de impact van het extra verbruik te beperken.