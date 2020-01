Dynabook vergroot portfolio met mid-range laptops

Dynabook, het voormalige Toshiba, voegt een aantal mid-range laptops toe aan zijn portfolio. Het gaat om de A-serie laptops, waarin 13-, 14- en 15-inch versies beschikbaar zullen worden.

Allereerst is er een nieuwe Portege X30 aangekondigd die een 13-inch scherm heeft met kleinere randen, een 6-core Intel-processor en een gewicht van ongeveer een kilo. De Portege X30L is configureerbaar tot 24GB geheugen en TB opslagruimte. Net als de vorige versie heeft de laptop een groot aantal poorten, waaronder Ethernet, HDMI, USB-C, een headset-aansluiting en een microSD-slot.

A-serie

Verder bestond de lancering van de A-serie laptops uit drie mid-range zakelijke modellen, met 13-, 14- en 15-inch versies. Alle drie de versies hebben 10e generatie Intel Core processoren, single-cable USB-C en een Thunderbolt 3-dock. Verder wordt er +CARE-standaardgarantie geleverd met vier serviceopties voor ondersteuning.

De Tecra A50 is een 15-inch laptop met een optische schijf die is ontworpen voor bedrijven. De prijs ligt rond de 899 dollar (ongeveer 806 euro). De Tecra A30 is een simpelere versie van de Portege X30, en de Tecra A40 is de 14-inch versie. Dynabook introduceert verder de Portege X30L, waarbij de “L” staat voor Light. Ook is er is een Ethernet-poort toegevoegd met reizigers in gedachten, die anders gedoemd zouden zijn om van slechte of haperende wi-fi gebruik te moeten maken. De Portege X30L wordt in februari gelanceerd, de andere modellen zijn eind januari in productie.

Kelcey Kinjo, productmanager voor Dynabook Americas, stelt dat het bedrijf ernaar streeft om “puur een B2B-speler” te worden, zich te richten op klanten die op zoek zijn naar “meer kwaliteitsproducten”. Het klantenbestand van Dynabook bestaat volgens ZDNet ongeveer voor 85% uit zakelijke klanten en voor 15% uit klanten in het onderwijs.