Microsoft onthult twee nieuwe Surface-laptops waarmee het zich focust op een zakelijk publiek. Beide modellen zijn uitgerust met een Intel-chip. De software werd ook vernieuwd, waardoor administratoren eenvoudiger werklaptops van collega’s kunnen configureren.

De Surface Pro 10 en de Surface Laptop 6 zijn de nieuwste modellen waarmee Microsoft het zakelijk publiek wil aanspreken. Surface Pro-modellen worden gekenmerkt door een afneembaar toetsenbord, waardoor ze ook als tablet te gebruiken zijn.

De Surface Pro 10 heeft een afkoppelbaar toetsenbord. Bron: Microsoft

Intel-chips

De chipkeuze in de Surface-laptops is beperkt tot Intel. De specifieke chips zijn afkomstig uit de Core Ultra notebook processor-lijn. Deze chips bevatten naast de CPU en de GPU nog een derde core; de NPU (Neural Processing Unit). De derde core is belangrijk voor de AI-pc en dient om AI-workloads met weinig stroomverbruik te verwerken.

Voor de Surface 10 Pro heeft de gebruiker de keuze tussen twee processor-opties, van twaalf cores. Er is 8 tot 64 GB aan RAM beschikbaar en gebruikers kunnen maximaal één TB SSD-opslag kiezen. Voor de Surface Laptop 6 zijn er andere en krachtigere chips aanwezig. Gebruikers hebben hier de keuze uit veertien of zestien cores.

IT Toolkit en Copilot-toets

Microsoft voegt daarnaast twee applicaties toe aan de standaarduitrusting van de laptops. De Windows App IT Toolkit is gericht op administratoren en biedt de mogelijkheid om werklaptops te configureren of vanop een afstand te resetten. Een nieuwe Windows App is er om snel in te loggen op virtuele desktops in Azure.

Voor de Surface Pro 10 sleutelde Microsoft ook aan het toetsenbord. Daar zal de Copilot-toets worden geïntegreerd.

Specificaties en beschikbaarheid

De Surface Laptop 6 heeft een kleine variant van 13,5 inch en een standaardmodel van 15 inch. Beide versies hebben een Thunderbolt 4-aansluiting. De kleine variant beschikt verder over slechts één USB-C-poort, dat oploopt tot drie USB-C-poorten bij de grote variant. Het 15-inch model heeft tot slot een slimme kaartlezer, als de gebruiker deze optie neemt.

De Surface Pro 10 en Surface Laptop 6 starten aan 1.399 euro (incl. btw). De toestellen zijn beschikbaar voor pre-order en verschepen vanaf 9 april.

