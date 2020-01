Licht gaat in juni 2022 definitief uit voor Chrome Apps

De doelstelling om in 2018 al de Chrome Apps definitief vaarwel te zeggen, werd door Google niet behaald. In plaats daarvan kiest men er nu voor om wederom een tijdlijn van twee jaar aan te houden, waarin de ondersteuning van Chrome Apps langzaam wordt verminderd.

In 2016 kondigde Google aan dat het in twee jaar tijd het einde van Chrome Apps wilde bereiken, maar vier jaar later is dat niet gelukt. Op dat moment betrof het in eerste instantie de ondersteuning voor Chrome op Windows, Mac en Linux, in dit jaar zal Google met die gebruikersgroepen beginnen. Pas daarna stopt het met de ondersteuning van Chrome Apps op haar eigen Chrome OS.

Het doek van Chrome Apps valt voor Windows-, Linux- en Mac-gebruikers in juni van dit jaar, met in december de toevoeging van Chrome Enterprise en Chrome Educations. Chrome OS zal nog tot en met medio 2021 worden ondersteund, met een volledige opdoeking van Chrome Apps in juni 2022.

Chrome-extensies de toekomst

Met Chrome Apps bood Google de mogelijkheid om applicaties te draaien via de browser, zonder dat deze altijd nodig was. Heel veel werd er niet gebruikgemaakt van Chrome Apps door gebruikers van Chrome en Google denkt dat met wat meer investeringen Chrome Extensions en prima alternatief zou vormen voor Apps.

In de blogpost waarin de bekendmaking wordt gedaan over het afscheid nemen van Apps, haalt Google ook aan dat van plan te zijn: de ondersteuning van Chrome Extensions gaat nergens naar toe en er zal nog gewoon worden geïnvesteerd in de uitbreiding en verbetering hiervan.