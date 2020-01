‘Gebruik van data-, ontwikkel- en security-tools neemt sterk toe’

Het afgelopen jaar zijn data-, ontwikkel- en security-tools populairder geworden. Het aantal apps per organisatie steeg namelijk met zes procent ten opzichte van een jaar daarvoor. Dat stelt Okta na het analyseren van geanonimiseerde klantdata, laat het bedrijf aan Techzine weten.

Volgens de gegevens van Okta steeg het gebruik van tools om datavraagstukken te adresseren het meest. Deze categorie omschrijft Okta als ‘oplossingen om snel geïnformeerde beslissingen te nemen’. In de top tien met snelstgroeiende apps zijn data-gerelateerde tools te vinden. Snowflake, een data warehousing-product dat data uit verschillende bronnen samenbrengt om gegevens klaar te maken voor analyse, is met een groei van 273 procent op jaarbasis de snelstgroeiende app. Andere data-tools die sterk groeien zijn bijvoorbeeld Splunk (102 procent) en Looker (86 procent).

Okta verwacht op basis van de statistieken veel van Snowflake. Het is nu namelijk de zesde keer dat het bedrijf dergelijke cijfers heeft verzameld. Slack steeg zowel in 2014 als in 2015 het hardst, en is inmiddels een miljardenbedrijf geworden. In 2016 werd Zoom door Okta uitgelicht, terwijl Jamf en KnowBe4 in 2017 en 2018 hoog scoorden.

Algemene constateringen

Daarnaast ziet Okta dat beveiligingsstacks een toenemende prioriteit zijn, waarbij Gezant en KnowBe4 het voortouw nemen. Ook ontwikkeltools zijn aan een grote opmars bezig. Bijvoorbeeld Atlassian Product Suite maakt een sprong naar de vijfde plek van meest populaire tools, terwijl GitHub op nummer 13 staat. De gehele lijst is een mix van nieuwkomers en gevestigde oplossingen als Office 365, Salesforce, AWS en G Suite.

De statistieken zijn gebaseerd op data van Okta-klanten, al geven ze een goed algemeen beeld van de huidige markt. Zo constateert Okta bijvoorbeeld ook dat 10 procent van zijn klanten momenteel minimaal 200 apps gebruikt om een productieve en veilige samenwerking op de werkvloer te realiseren.