BlackBerry smartphones nu echt dood?

BlackBerry heeft jaren geleden al de stekker getrokken uit het fabriceren van smartphones. Toch bleven er BlackBerry-smartphones verschijnen met Android. TCL, beter bekend van de Alcatel-smartphones, heeft sinds 2016 een licentie op de merknaam BlackBerry voor het maken van smartphones. Nu deze licentie ten einde komt, valt opnieuw het doek voor de BlackBerry-smartphones.

TCL heeft bekendgemaakt dat het per 31 augustus stopt met het verkopen van BlackBerry-smartphones. Dit werd via Twitter wereldkundig gemaakt. Op bestaande toestellen zal nog wel tot 31 augustus 2022 ondersteuning worden geboden, maar er komt wel een einde aan de smartphones die bekend staan om hun fysieke toetsenbord.

BlackBerry was ooit korte tijd marktleider in de smartphonemarkt. Het bedrijf heeft altijd een focus gehad op de zakelijke markt, maar jongeren voelde zich destijds aangetrokken door het merk, vanwege het toetsenbord en berichtendienst Ping. Dat zorgde voor een mega succes, maar uiteindelijk ook voor de val van het merk. De introductie van de iPhone en de komst van Android was het begin van het einde. Inmiddels verschijnen er al enkele jaren Android-smartphones met de BlackBerry-merknaam, maar ook daar komt nu een einde aan.

Voor mensen die nog steeds houden van een fysiek toetsenbord op hun smartphone, want die zijn er nog steeds genoeg, is dit bijzonder slecht nieuws. Voor hen is het te hopen dat iemand anders een licentie neemt op het iconische merk. Wellicht iets voor HMD Global, die voeren ook al jarenlang met succes het Nokia-merk.

Wat betreft BlackBerry, die bestaan nog steeds, maar hebben volledig afstand genomen van de hardware-business, zij focussen zich op het leveren van enterprise security software voor onder meer mobiele apparaten.