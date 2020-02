Ingram Micro neemt Ictivity over voor breder aanbod IT-services

Ingram Micro heef managed services en IT-dienstverlener Ictivity overgenomen. Door de overname van Ictivity wil Ingram Micro de servicemogelijkheden naar zijn partners verder uitbreiden. Ictivity krijgt door de overname toegang tot een aantal nieuwe partners, waardoor er nieuwe kennis en expertise moet worden toegevoegd.

Per 1 februari is de overname een feit. Het Nederlandse Ictivity heeft vestigingen in Eindhoven en Vianen en telt 155 medewerkers, en profileert zich vooral als expert in het gebruiksvriendelijk en efficiënter maken van IT-processen. De naam Ictivity blijft bestaan, en het bedrijf blijft zelfstandig opereren. Verdere details van de overname werden niet bekendgemaakt. Eerder ging Ingram Micro al samenwerken met AvePoint.

Door de overname wil Ingram Micro zijn relaties beter bijstaan in gecompliceerde IT-trajecten, door gebruik te maken van de kennis van de consultants en dienstverlening van Ictivity. Op die manier moeten de IT-specialisten van Ictivity een aanvulling vormen op de kennis en expertise die al bij de bestaande resellers van Ingram Micro in huis zijn. Vooral daar waar die expertise ontbreekt moet Ictivity de gaten op gaan vullen.

Ervaring en expertise uitbreiden

Met de overname van Ictivity haalt Ingram Micro Benelux, volgens het bedrijf zelf, in één keer een grote hoeveelheid ervaring en expertise op het gebied van IT-dienstverlening in huis. Ingram Micro is eerder al een nieuwe weg ingeslagen met Ingram Micro Advanced Solutions, Flexible Services en het nieuwe go-to-market-model ONE Ingram Micro. Deze overname moet een vervolg vormen op die ontwikkelingen. Door het portfolio uit te breiden en kwalitatief te verbeteren wil Ingram Micro namelijk beter in staat zijn om aan de toenemende vraag vanuit partners naar die diensten te voldoen.

Eric Segers, Vice President van Ingram Micro Benelux, laat weten: “Met de overname van Ictivity kunnen we op basis van marktontwikkelingen en de vragen van onze partners de diensten en services van Ictivity leveren aan onze partners. We kijken uit naar een optimale samenwerking waardoor wij onze partners beter kunnen ondersteunen met een nog breder portfolio aan diensten en services.”

Tip: Hotel Okura: ‘Onze ICT-omgeving staat in dienst van ultieme gastvrijheid voor onze klanten’