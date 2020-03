Microsoft herontwerpt Windows 10 startmenu

Microsoft heeft een preview vrijgegeven van het nieuwe startmenu voor Windows 10. Het bedrijf blijft sleutelen aan het populaire besturingssysteem, het doel van deze aanpassing is om meer rust, eenvoud en consistentie te bieden over de verschillende platformen.

In het nieuwe concept van het Windows 10 startmenu zijn de zogenaamde “live tiles” verdwenen. In plaats van deze grote gekleurde en soms bewegende tegels wordt nu gekozen voor de Fluent Design applicatie logo’s op een egaal gekleurde tegel, in een wit of grijstint, afhankelijk van darkmode in het besturingssysteem.

Fluent Design is het design principe dat Microsoft al enige tijd voert en langzaam wordt doorgevoerd in alle producten van het bedrijf. Onderdeel daarvan is dat ook alle applicaties van Microsoft een Fluent Design applicatie icoontje krijgen dat op elk apparaat terugkomt. Het icoontje voor Word en Excel is straks identiek op Windows, Android, iOS, etc. Die herkenbaarheid is belangrijk om gebruikers snel hun weg te laten vinden.

Onder de streep oogt het allemaal een stuk rustiger, ook zijn de icoontjes in de taakbalk straks hetzelfde als in het startmenu. Het wordt daardoor ook overzichtelijker.

Microsoft speelt al even met het idee om deze aanpassing door te voeren. Met de introductie van de Surface Neo en andere apparaten met twee schermen, is het ook belangrijker geworden om meer overzicht te bieden in het startmenu. Wellicht dat dat nu de doorslag heeft gegeven.

Alles bij elkaar is het een redelijke visuele aanpassing, echt grote nieuwe features in Windows 10 blijven vooralsnog uit.