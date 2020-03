Microsoft voegt functies voor zorgsector toe aan Office 365

Microsoft heeft een aantal toevoegingen aan Office 365 aangekondigd. Het gaat om nieuwe Microsoft Teams-functies voor de zorgsector, ontworpen om virtuele zorg te vergemakkelijken. Ook zijn er enkele functies voor patiëntbeheer toegevoegd aan Azure.

Teams krijgt een nieuwe app, genaamd Bookings, die zorgprofessionals kunnen gebruiken om virtuele afspraken met patiënten te plannen via het ingebouwde videoconferentiesysteem van de dienst. De uitbraak van het coronavirus zou er wel eens voor kunnen zorgen dat meer ziekenhuizen deze strategie omarmen. Met Bookings kunnen medici komende virtuele afspraken bekijken in een kalender in de interface van Microsoft Teams. Vanuit dezelfde kalender kunnen ze nieuwe afspraken plannen en patiënten automatisch herinneringen sturen voorafgaand aan een controle.

Microsoft Teams wordt verder gebruikt door zorgverleners om persoonlijke zorg te coördineren. Daarmee in het achterhoofd voegt Microsoft een functie toe aan de dienst die het mogelijk maakt dat medische professionals hun berichten op elk gewenst moment automatisch naar de arts in dienst kunnen laten sturen. Het doel is om tijd vrij te maken die nu nog wordt besteed aan “het proberen te identificeren van de juiste contactinformatie voor medewerkers in de gezondheidszorg”, legt Microsoft Corporate Vice President Emma Williams uit.

Azure

Naast de Microsoft Teams-update, verbetert het bedrijf de Azure API voor FHIR. Dit is een application programming interface die organisaties in de gezondheidszorg in staat stelt om elektronische medische dossiers die zijn opgeslagen in het FHIR-formaat te importeren in Azure. Microsoft is bezig met het uitrollen van een integratie die het mogelijk maakt om direct zorgdossiers te exporteren van dat cloudplatform naar Power BI, het datavisualisatie- en analysetool. Het bedrijf heeft ook een tweede integratie ontwikkeld, de IoMT FHIR Connector, die gebruikt kan worden om gegevens van medische apparatuur te importeren in Azure in hetzelfde FHIR-formaat.