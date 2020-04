Xerox staakt overname HP volledig met oog op coronavirus

Terwijl printerfabrikant Xerox in eerste instantie alleen stopte met het doen van biedingen op HP, deed het nog wel een aanbod op individuele aandeelhouders om hun aandelen aan Xerox te verkopen. Een paar dagen na de oproep van HP om ook die pogingen te staken, laat Xerox weten vooralsnog een stapje terug te zetten.

Elk bod van Xerox werd door HP afgeslagen in de laatste paar maanden, waarna Xerox het over een andere boeg gooide: een tender uitschrijven voor losse aandelen waartegenover een vergoeding van 24 dollar (of 18,40 dollar en 0.149 aandeel in Xerox) tegenover stond. Een overnamepoging waar ruim dertig miljard mee gemoeid was. Tegenover Reuters laat Xerox weten waarom het de overname op pauze zet:

“Hoewel het teleurstellend is dat deze stap gezet moet worden, geven wij een hogere prioriteit aan de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers, klanten, partners en aandeelhouders. Dat staat boven welke andere overweging dan ook.”

Op de lange baan

Xerox zou op de aankomende aandeelhoudersvergadering (in mei van dit jaar) een poging hebben kunnen doen de raad van bestuur van HP te overtuigen, maar dat gaat nu niet door. De eerstvolgende kans om het via die manier te doen, is pas weer in de lente van 2021.

Sinds het uitbreken van het coronavirus hebben beide partijen het zwaar te verduren gehad op de beurs. Aandelen van Xerox kelderden in de afgelopen vijf weken met meer dan 50%, terwijl die van HP een daling zagen van 25% in waarde.