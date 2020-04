Meer beperkingen Microsoft 365 door hoge gebruikersaantallen

Microsoft heeft verdere aanpassingen gemaakt aan verschillende Microsoft 365 en Office 365-diensten met als doel onderbroken service te kunnen bieden. Vorige maand kondigde het bedrijf al aan niet-essentiële diensten minder te ondersteunen om te blijven voldoen aan de hoge gebruikseisen nu meer mensen de diensten gebruiken om op afstand te werken.

Door de huidige coronacrisis is thuiswerk nog nooit zo veel voorgekomen. IT-leveranciers moeten actief bijspringen om diensten zo goed mogelijk draaiende te houden, zo ook Microsoft. Sommige gebruikers zullen andere thumbnail-afbeeldingen zien in OneDrive Files on Demand. Degenen die kiezen voor ‘items weergeven met grote thumbnails’ in Windows Verkenner of Mac Finder zullen normale icoontjes zien in plaats van thumbnails voor bestandstypes als pdf en video. Foto-bestandstypes zoals JPEG en PNG worden niet getroffen door deze beperking.

In een blog heeft Microsoft ook duidelijkheid verschaft rond de plannen om specifieke backend-Sharepoint processen te verplaatsen naar regionale avond- en weekenduren om overbelaste servers meer ademruimte te geven. Het bedrijf verklaart dat migratie, data loss prevention (DLP) en apps die de service scannen tot de getroffen functies behoren. Wanneer een gebruiker een nieuw bestand, video of afbeelding probeert up te loaden kan er enige vertraging optreden. Ook wordt de resolutie van video’s verlaagd om de druk op het systeem te verlichten. Recentelijke aangepaste documenten doen er ook langer over om volledig te laden. Buiten werkuren zullen deze processen allemaal op volledige capaciteit draaien.

Eerdere maatregelen

Microsoft gaf op 24 maart al aan dat commerciële gebruikers tijdelijk aanpassingen zouden tegenkomen in OneNote, SharePoint en Stream. Het bedrijf liet recentelijk weten dat het aantal dagelijkse gebruikers van Microsoft Teams naar 44 miljoen was gestegen. Het is aanneembaar dat vergelijkbare diensten als SharePoint Online, Onedrive for Business, OneNote en Stream ook allemaal meer verkeer te verduren krijgen.

