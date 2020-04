Dynabook onthult nieuwe serie Windows 10 Portégé-laptops

Dynabook (voorheen Toshiba) heeft nieuwe premium thin & light Portégé X-series laptops aangekondigd. De laptops worden aangedreven voor Intel’s nieuwste tiende generatie Core-processors.

De laptops zijn de 13,3-inch Portégé X30-G, de 14-inch Portégé X40-G en de 15,6-inch Portégé X50-G. Het bedrijf is ook van plan om deze drie laptops met vPro aan te bieden zodra ze beschikbaar zijn. Ze beschikken allemaal over een eigen BIOS, TPM 2.0 en een optionele smart card reader. De laptops kunnen worden geconfigureerd met een geïntegreerde IR-camera voor gezichtsherkenning en een Synaptics SecurePad geïntegreerde vingerafdruklezer.

“De Portégé X-serie is Dynabook’s belangrijkste collectie van dunne en lichte, hoogwaardige zakelijke laptops”, aldus Philip Osako, vice president, marketing and engineering van Dynabook. “We zijn verheugd om zowel 14- als 15,6-inch modellen toe te voegen om de Portégé-productfamilie af te ronden. Deze laptops zijn voorzien van de nieuwste 10e generatie Intel Core Processors, wifi 6 geavanceerde connectiviteitsmogelijkheden en nieuwe security-opties om de ideale enterprise-grade laptopcomputer voor de moderne mobiele professional te creëren”.

Beveiliging

Elke laptop voldoet aan Windows 10 Secured-core pc-vereisten van Microsoft waardoor ze beschermd zijn tegen zowel huidige als toekomstige cyberdreigingen. De Portégé X40 is voorzien van de nieuwe Dynamic Privacy Screen Technology van Dynabook. Indien ingeschakeld versmalt de functionaliteit het gezichtsveld van het scherm zodat alleen de persoon die direct naar het scherm kijkt kan zien wat er op het scherm afgebeeld staat. Ook beschikken de laptops over een webcam shutter die je over de camera kan schuiven zodat niemand via de webcam mee zou kunnen kijken.

Dynabook zal de nieuwe serie in het tweede kwartaal van 2020 uitbrengen op de markt.

